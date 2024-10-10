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Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

Анна Косик
10 октября 2024, 16:55
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Вместо рассмотрения "мирных инициатив" западным партнерам стоит решиться на важные шаги для установления справедливого мира.
Подоляк, ВСУ
Россию нужно дожать, чтобы прекратить ее агрессию навсегда / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 36 ОБрМП им. Михаила Билинского

У цивилизованного мира есть возможность положить конец российской агрессии в Украине и справедливо закончить войну. Об этом 24 каналу рассказал советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, речь не идет о так называемых "мирных инициативах", которые выгодны кремлевскому диктатору Путину. Например, в СМИ распространялась идея прекращения огня в Украине в обмен на гарантии безопасности от США и вступление Украины в Европейский Союз.

Такие варианты не рассматриваются, как реальные для окончания войны. Что на самом деле поможет - это несколько важных шагов, таких как масштабирование войны на территории РФ, увеличение поставок оружия ВСУ и разрешение на удары вглубь РФ, которые должен сделать Запад.

видео дня

Подоляк отметил, что Россия будет продолжать милитаризацию, осуществлять политическое и пропагандистское давление как по Украине, так и по Европе, если не будет ее проигрыша.

Кто такой Михаил Подоляк?

Михаил Подоляк - украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Возможность окончания войны в Украине

Напомним, официальные представители Украины неоднократно заявляли, что говорить о мире и конце войны можно только на основе Формулы мира, однако в СМИ появилось предположение, что наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Он сделал возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями.

Формула мира инфографика
Формула мира / Инфографика: Главред

Накануне Corriere della Sera писало, что Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное членство в ЕС.

Ранее Financial Times опубликовало информацию о том, что западные и украинские официальные лица якобы пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. В ОП назвали это частью ИПСО.

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война в Украине вторжение России мирное урегулирование Михаил Подоляк
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