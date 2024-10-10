Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

У цивилизованного мира есть возможность положить конец российской агрессии в Украине и справедливо закончить войну. Об этом 24 каналу рассказал советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, речь не идет о так называемых "мирных инициативах", которые выгодны кремлевскому диктатору Путину. Например, в СМИ распространялась идея прекращения огня в Украине в обмен на гарантии безопасности от США и вступление Украины в Европейский Союз.
Такие варианты не рассматриваются, как реальные для окончания войны. Что на самом деле поможет - это несколько важных шагов, таких как масштабирование войны на территории РФ, увеличение поставок оружия ВСУ и разрешение на удары вглубь РФ, которые должен сделать Запад.
Подоляк отметил, что Россия будет продолжать милитаризацию, осуществлять политическое и пропагандистское давление как по Украине, так и по Европе, если не будет ее проигрыша.
Кто такой Михаил Подоляк?
Михаил Подоляк - украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Возможность окончания войны в Украине
Напомним, официальные представители Украины неоднократно заявляли, что говорить о мире и конце войны можно только на основе Формулы мира, однако в СМИ появилось предположение, что наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Он сделал возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями.
Накануне Corriere della Sera писало, что Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное членство в ЕС.
Ранее Financial Times опубликовало информацию о том, что западные и украинские официальные лица якобы пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. В ОП назвали это частью ИПСО.
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