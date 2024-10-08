В Евросоюзе высказались насчет переговоров о мире и назвали цель для Украины

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, напомнил Марош Шефчович.

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В Евросоюзе рассказали о перспективах членства Украины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Dusan_Cvetanovic, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович прокомментировал перспективы членства Украины в Евросоюзе и рассказал о видении вероятных переговоров о мире.

Как подчеркнул он в ходе заседания Совета ЕС, цель Евросоюза остается прежней, передает РБК-Украина.

По словам еврочиновника, ЕС стремится "поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском союзе".

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Вместе с тем он подчеркнул важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Он также напомнил о том, что в рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

Комментируя ситуацию с подготовкой Украины к предстоящей зиме, Шефчович добавил, что вместе с партнерами продолжается ремонт, переподключение и стабилизация энергоснабжения Украины.

Что такое Совет Европейского Союза? Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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