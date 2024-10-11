2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

Игорь Романенко назвал ключевые моменты, благодаря которым Украина может завершить войну в следующем году.

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Украина может завершить войну в следующем году / Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Война в Украине может завершиться в 2025 году, но для этого нужны будут решительные шаги. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для OBOZ.UA.

Генерал-лейтенант считает, что на данном этапе нужна тяжелая дипломатическая работа, которая будет включать улучшение ситуации на фронте и военно-дипломатические усилия для реализации Плана мира.

Игорь Романенко отмечает, что у Украины были большие надежды на "Рамштайн", но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту сейчас приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и странам.

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По его словам, на завершение войны в 2025 году могут влиять также погодные условия, ведь с началом холодов наступать будет значительно труднее, чем обороняться. Но на одну погоду надеяться не стоит, чтобы хотя бы как-то стабилизировать фронт США должны помогать Украине финансово, вооружениями, техникой и боеприпасами.

"Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой - усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего бригады, которые воюют на линии соприкосновения, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу", - рассказывает Романенко.

Генерал-лейтенант вспомнил еще Курскую операцию и указал, что она вряд ли повлияет на завершение войны, однако ее можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в том случае, если Украине будет оказана существенная помощь.

План победы / Инфографика Главреда

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Завершение войны - последние новости

Напомним, президент Украины заявил, что ситуация на фронте позволяет надеяться на завершение войны не позднее 2025 года. Зеленский прежде всего рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что у цивилизованного мира есть возможность положить конец российской агрессии в Украине и справедливо закончить войну. Однако он подчеркнул, что речь не идет о так называемых "мирных инициативах", которые выгодны Путину.

Ранее в издании Financial Times опубликовали информацию о том, что западные и украинские официальные лица якобы пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. Однако в ОП назвали это частью ИПСО.

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