У Зеленского сделали заявление о завершении войны: отрицают 'компромиссные варианты'

Михаил Подоляк резко отреагировал на решение стран-партнеров не сбивать российские ракеты.

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Когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что различные сценарии завершения войны в Украине, которые начали появляться в информационном пространстве являются ошибочными. Ведь только будут стимулировать дальнейшую агрессию.

Подоляк отрицает "странные мирные планы", "компромиссные варианты" и "стратегии деэскалации", которые активно обсуждаются в глобальном информационном поле. Представитель ОП подчеркнул, что основная проблема таких подходов заключается не только в том, что они "противоречат стремлениям Украины, а также принципам паритетности и безопасности".

"Они являются нереалистичными, поскольку идут вопреки базовой логике. Логика подсказывает, что избежание поражения агрессора только мотивирует его к дальнейшей экспансии", - подчеркнул Подоляк в своем Telegram. видео дня

Он опроверг утверждение некоторых западных чиновников о том, "что сбивание российских ракет силами НАТО, которые направлены на украинские города, может обострить конфликт?".

"Это алогично. Мы можем сбивать "Шахеды", но не имеем права ударить по их стартовым площадкам? Получается, стреляйте по стрелам, но не трогайте стрелка", - говорит Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

По его словам, Украине предлагают "верить, что угождение агрессору уменьшит его аппетит", и что "замораживание войны" отвечает интересам безопасности Европы, а согласие Украины на потерю территорий - ее национальным интересам.

"Есть ли в этом логика? Странно, что общество смеется над сторонниками теории плоской Земли, но серьезно воспринимает инженеров таких дипломатических конструкций, которые лишь поощряют агрессора к усилению геноцида", - заявил Подоляк.

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Переговоры Украины и России

Напомним, что стало известно о подготовке Владимира Зеленского к переговорам. Он решился на такой шаг, чтобы подготовиться как и к худшему развитию событий, так и к скорейшему завершению войны. Будущее Украины и Европы может быть неопределенным.

Михаил Подоляк назвал три причины, почему переговоры с РФ сейчас невозможны. Одной из причин стала невозможность наказания военных преступников. Очевидно, что главным среди них в РФ является сам Путин. По уставу Международного уголовного суда, он не имеет никакого иммунитета в отношении военных преступлений.

Камала Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины". По ее словам, "завершение войны не будет успешным без участия Украины и Устава ООН в определении того, как выглядит этот успех". Киев должен иметь право голоса относительно будущего Украины.

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