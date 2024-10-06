РФ атаковала Украину сотнями авиабомб, дронов и ракет: Зеленский раскрыл детали

Только за одну ночь силы ПВО уничтожили десятки целей РФ во многих областях Украины.

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Владимир Зеленский рассказал об ударах РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров к единству в вопросах предоставления дальнобойных средств и дал понять, что это будет одним из основных вопросов предстоящей встречи в Рамштайне.

"Прошлой ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - написал Зеленский в Telegram.

Он также напомнил, что в течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов.

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"Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами", - добавил глава государства.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

/ Инфографика: Главред

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