"Будет напряжение на 1000 км границы": эксперт назвал шаг, который может навредить Украине

Колыхнуть Беларусь - очень соблазнительный сценарий, но он может обернуться против Украины.

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Эксперт назвал шаг, который может очень навредить Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Facebook Ступак

Если Украина попытается перенести войну на территорию Беларуси, то это может иметь негативные последствия для нас самих. Ведь если самопровозглашенный президент РБ после этого останется на посту, то мы получим напряженную ситуацию на 1000 км нашей границы и нас могут при этом обвинить в агрессии против Беларуси. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду.

На днях народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что Украине необходимо перенести войну и в Беларусь. Ступак отмечает, что это очень соблазнительный сценарий, но если в результате таких действий Лукашенко все равно останется во главе РБ, то ситуация для Украины может только ухудшиться.

"Народный депутат не должен делать подобных заявлений и так легко рассуждать, учитывая текущую ситуацию. Однако колыхнуть Беларусь - очень соблазнительный сценарий. В теории это могло бы выглядеть так: Беларусь качнулась, мы подсобили, белорусы снесли Лукашенко, и мы сняли напряжение. Но что будет, если не качнем Лукашенко? А если Лукашенко в ответ попытается наступать на нас? Да, он очень ограничен в ресурсах: армия Беларуси нулевая, о чем мы уже неоднократно говорили. Однако Лукашенко в подобной ситуации может создать нам напряжение на участке в 1000 км нашей границы", - сказал военный эксперт.

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Он подчеркнул, что, по его мнению, наступать на Беларусь будет неправильным решением.

Кроме этого, еще одним негативным последствием будет то, что Украину могут обвинить в агрессии против Беларуси и мы потеряем поддержку некоторых союзников.

"Враги получат козырь: например, премьер Словакии Фицо или премьер Венгрии Орбан немедленно же назовут Украину "агрессором", - сказал Ступак.

Также он подчеркнул, что ни одного украинского бойца в Беларуси быть не может.

"Хитнуть ситуацию в Беларуси, опять же, теоретически, имеет право только полк Кастуся Калиновского - этнические белорусы, которые воюют за Украину в составе ВСУ и выступают под флагом БКБ. По примеру Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России. Но ни одного украинского бойца в Беларуси быть не может", - отметил эксперт.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Армия Беларуси/ Инфографика: Главред

Может ли Украина начать операцию в Беларуси - последние новости

Ранее полковник запаса Олег Жданов дал свою оценку тому, может ли начаться операция Украины в Беларуси. Если ВСУ войдут в Беларусь, и белорусская армия сложит оружие, Лукашенко согласится на демократические преобразования под гарантии собственной безопасности.

Также ранее Жданов сказал, в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта. Полковник запаса Олег Жданов убежден, что операция ВСУ в Беларуси поставит страну перед огромными рисками.

Напомним, ранее Жданов сказал, чего боится глава Кремля. Для российского диктатора потеря Беларуси и Лукашенко была бы серьезным идеологическим ударом.

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