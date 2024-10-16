Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

План победы представят украинцам не в полном объеме из-за наличия в нем приложений, не подлежащих обсуждению, отметили в ОП.

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Зеленский не будет презентовать "план победы" полностью / Коллаж Главред, фото: УНИАН

16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде, где презентует план победы Украины. Однако не все детали этого плана будут публично раскрыты. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые аспекты плана победы, в частности относительно объемов необходимого вооружения, не будут обсуждаться публично.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине", - сказал Подоляк. видео дня

По словам Подоляка, план победы имеет четкое математическое обоснование.

Он подчеркнул, что Украина "не будет капитулировать", и сейчас решение о том, "готовы ли они все вместе капитулировать" должны принимать партнеры

Подоляк отметил, что в этом плане ключевую роль играет Украина и ее граждане, ведь только Украина может поставить окончательные акценты в войне.

Что известно о плане победы Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

План победы Украины - когда план победы представят украинцам

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже на этой неделе публично презентует план победы. Советник Офиса президента Сергей Лещенко уточнил, что 16 октября Зеленский выступит в Верховной Раде, где представит общественности план победы.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина планирует провести тематические конференции по каждому пункту плана до конца октября. Он также отметил, что в начале ноября на основе принятых документов можно будет сформировать общий план, который будет детально раскрывать все аспекты.

Ермак подчеркнул, что план, представленный в Лондоне, Риме и Берлине, главным образом направлен на создание условий для реального продвижения к завершению войны.

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