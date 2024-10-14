Гарантия безопасности для Украины: Ермак раскрыл детали реализации плана победы

Конкретные шаги каждого из коммюнике будут составлять общий план, пояснил глава ОП.

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Андрей Ермак рассказал о реализации плана победы / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ОПУ

Украина планирует провести все тематические конференции по каждому пункту плана победы до конца октября, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в начале ноября должна быть возможность на базе всех принятых коммюнике составить общий план, который будет раскрывать каждый из пунктов.

"Хочу сказать, что мы планируем провести все тематические конференции до конца октября, для того, чтобы уже в начале ноября иметь возможность на базе всех коммюнике, а каждая конференция заканчивается принятием специального коммюнике, которое поддерживается всеми участниками…", - уточнил глава ОП

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Он указал, что конкретные шаги каждого из коммюнике будут составлять общий план, который и будет раскрывать каждый из его пунктов.

Ермак обратил внимание на важность этого плана, и выразил надежду, что он будет поддержан как минимум всеми странами, которые присоединились к финальному коммюнике первого Саммита мира.

"Безусловно, главной гарантией (безопасности – ред.) является наше полноценное членство в Европейском Союзе, полноценное членство в НАТО. И именно поэтому [это] одним из главных пунктов плана победы, который наш президент в эту среду с трибуны Верховной Рады представит украинскому обществу, народным депутатам, а после этого будет его представлять на заседании Европейского Совета на уровне лидеров", – резюмировал он.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной стать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, у Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины. Глава ОП прокомментировал визиты президента Владимира Зеленского в европейские столицы.

Как сообщалось ранее, Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

/ Инфографика Главреда

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