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Зеленский в Раде представит план победы Украины: президент сделал заявление

Алексей Тесля
14 октября 2024, 19:00
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Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде, сообщил Сергей Лещенко.
Зеленский, Рада
Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что уже на этой неделе публично представит план победы.

Такую информацию глава государства озвучил в ходе своего традиционного вечернего видеообращения.

В свою очередь советник Офиса президента Сергей Лещенко уточнил, что в среду, 16 октября, президент выступит в Верховной Раде.

"В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление плана победы", - написал Лещенко в Telegram.

Кто такой Сергей Лещенко?

Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

Народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил, что президент выступит в Верховной Раде в среду и предоставит План победы.

"Зеленский выступит в Раде в среду и представит План победы", - написал он в Telegram.

Смотрите видео - детали плана победы Зеленского:

Ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной стать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, у Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины. Глава ОП прокомментировал визиты президента Владимира Зеленского в европейские столицы.

Как сообщалось ранее, Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

план победы, план перемоги
/ Инфографика Главреда

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Владимир Зеленский Сергей Лещенко война России и Украины План победы
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