Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

Областной центр Херсонщины полностью обесточен, в МВА пытаются выяснить причины отсутствия электроэнергии в Херсоне.

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Крупный город на Юге полностью обесточен / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Город Херсон, предварительно, полностью остался без электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

"Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями", - написал он.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки под вражеским обстрелом и авиаударами оказались такие населенные пункты, как Антоновка, Садовое, Камышаны, Велетенское, Инженерное, Станислав, Днепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Саблуковка, Красный Маяк, Мыловое и город Херсон.

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По его словам, российские войска попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения, административные здания, а также в жилые кварталы. Была повреждена многоэтажка, 9 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, автобус и несколько частных автомобилей.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - сообщил он в своем Тelegram.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света в Украине - графики отключений электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может пройти зиму 2024-2025 годов без значительных отключений электроэнергии, при условии, что россиянам не удастся разрушить ключевые энергетические объекты. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Однако, если в результате атак будет отключена одна из атомных электростанций, украинцы могут получать электроэнергию только четыре часа в сутки. В худшем случае - только два часа в сутки в течение двух дней, предупреждает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего Адриана Прокопа, для восстановления энергетической генерации после обстрелов понадобится минимум год, и это только при условии прекращения боевых действий.

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