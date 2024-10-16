Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

Россияне запустили по Украине более 130 ударных БпЛА и ракеты, более 20 "Шахеди" до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

https://glavred.info/ukraine/pochti-140-raket-i-dronov-rf-nanesla-massirovannyy-udar-po-ukraine-skolko-sbili-10605668.html Ссылка скопирована

РФ запустила по Украине почти 140 целей - воздушная атака врага продолжается / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

В ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего враг запустил по Украине зенитную управляемую ракету С-300/400 с временно оккупированных регионов Донецкой области, КАР Х-59 по Черниговщине и 136 ударных БпЛА типа "Shahed". Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Отмечается, что в ходе боевой работы украинских сил ПВО был уничтожен 51 ударный БпЛА, еще 60 - локально потеряны в результате активной работы РЭБ.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

видео дня

"Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается! Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска могут в любой момент начать ракетную атаку по Украине, поскольку вывели в Черное море корабли, вооруженные ракетами. Об этом информирует мониторинговый канал monitor.

15 октября впервые за 48 дней российские оккупанты не использовали ударные беспилотники типа "Шахед" для атаки на Украину. Военный эксперт Иван Ступак считает, что это может быть паузой перед крупномасштабным ракетным обстрелом.

Что известно об ударных БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

В ночь на 15 октября украинские силы ПВО сбили 12 из 17 вражеских беспилотников, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по нескольким украинским городам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред