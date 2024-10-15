Взрывы гремели в восьми областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

Россияне атаковали украинские города ракетами разной модификации и ударными БПЛА.

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РФ ударила по Украине ракетами и дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Украинские Силы противовоздушной обороны сбили 12 из 17 вражеских ударных беспилотников в ночь на вторник, 15 октября.

Как говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ, россияне также атаковали украинские города ракетами разной модификации.

"В ночь на 15 октября 2024 года враг нанес удар по Николаевской области 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 17-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ)", - указывается в сводке.

В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БПЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

По данным Воздушных сил, четыре российских беспилотника локально потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА - в воздухе.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

/ t.me/kpszsu

Смотрите видео - убийцу дронов показали в действии:

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Напомним, ранее российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса.

Как сообщалось ранее, в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

/ Инфографика: Главред

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