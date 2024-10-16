Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2024, 05:55
52
Ожидается, что после этой магнитной бури страна окажется под влиянием еще двух новых.
магнитная буря, солнце, космос
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась новая магнитная буря. Она атаковала страну сразу после затяжной и одной из самых сильных магнитных бурь. Об этом сообщает meteoagent.

Буря началась 14 октября и ударила с мощностью 6 баллов. На следующий день она стала немного слабее - 5 балов.

Ожидается, что на таком же уровне она продержится ими 16 октября, после чего опустится до 4-х баллов и снизится до минимума.

видео дня

Новая магнитная буря атакует страну 22 октября и ударит с мощностью почти 5 баллов. После этого в страну ворвется еще одна буря и произойдет это 26 октября. Её сила будет такой же.

магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса С и М. Сообщается, что 16 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 56 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Ещё
В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

07:02Мир
Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:55Синоптик
ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Удивил даже журналистку: как Владимир Кличко отреагировал на вопрос о бывшей невесте

Удивил даже журналистку: как Владимир Кличко отреагировал на вопрос о бывшей невесте

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Последние новости

07:02

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

06:10

Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощениемнение

05:55

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:16

Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушекВидео

04:36

Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

Украину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – СтупакУкраину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – Ступак
03:30

Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

03:10

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:02

"Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детейВидео

02:30

Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФВидео

Реклама
02:00

"Лучше всего": Настя Каменских показала, с кем обнимается без Потапа

01:30

"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

00:16

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платитьВидео

15 октября, вторник
23:05

В Киеве гремят взрывы: столица под атакой Шахедов

22:40

С российским газом прощаются: ЕС готов завершить транзит топлива РФ через Украину

22:38

Появилась вялая реакция Белого дома на участие войск КНДР в войне против Украины

22:27

"Путин очень щедрый": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

22:09

Кремль создал новый союз для продолжения войны в Украине - Подоляк

22:07

Угрожал и унижал военных: все подробности скандала в "Асгарде" и реакция командованияВидео

21:56

"До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах

21:56

Россия начала атаку на Украину: в двух областях прогремели взрывы

Реклама
21:34

13 ножевых и клиническая смерть: Дядя Жора рассказал, как влез в драку

21:32

В сети появилось редкое архивное фото Юлии Тимошенко - как она выглядела

21:28

В Украине вводят ограничение скорости движения: когда начнут действовать правила

21:26

Почему Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страна не под водой: неожиданный ответВидео

21:04

Войска РФ активизировались на Юге: есть ли угроза масштабного наступления - ВСУ

20:57

Война с Россией повторится через 10 лет, этого не будет при одном условии - эксперт

20:51

Бывшая жена скандального Узелкова пожаловалась на проблемы с мужчинами

20:19

Судья МастерШеф Мартыновская рассказала про ссоры с возлюбленным

20:12

Будет звучать как новый: как почистить динамик телефона от пыли и грязиВидео

20:02

Убытки на 8 миллиардов долларов: РФ пережила "черный день" вследствие работы ВСУ

19:46

Будет лить дождь и ударят заморозки: в Украине скоро еще больше упадет температура

19:41

"Бросают в бой последнее": есть ли угроза повторного нападения РФ на Украину - Ступак

19:28

Россия совсем близко: в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация

19:12

Как почистить обувь из нубука: лайфхаки, которые действуют на все сто

19:10

У Путина и его армии огромные потеримнение

19:00

Спрятала миллионы в польских банках: у главы МСЭК Крупы нашли еще больше денегФото

18:54

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

18:50

Экран телевизора будет блестеть, как новый: понадобится лишь один секретный элемент

18:45

Наклонен на 45 градусов: почему курсор мыши имеет именно такую ​​форму

18:39

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальникеВидео

Реклама
18:37

Ракета F-16 достала Су-34 РФ: СМИ раскрыли подробности воздушного бояВидео

18:30

Убивает двигатель: механик назвал кнопку в автомобиле, которую не стоит нажимать

18:22

Город в руинах, Красная армия в "котле": архивные фото битвы за Киев во время Второй мировойФото

18:16

Много россиян и танков: назван город, где может развиться масштабное наступление РФ

17:53

"Кто эта сумасшедшая?": известный музыкант показал новую возлюбленную

17:49

"Сработал эффект внезапности": Ступак оценил потенциал продолжения Курской операцииЭксклюзив

17:49

У руководителя детективов Ткачука, покалечившего женщину в ДТП, нашлась австрийская квартира и незадекларированное авто

17:35

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

17:25

Украинцы зимой могут получить финансовую помощь: как ее оформить

17:24

"Украине нужно начать мобилизацию с 18 лет": США давят на Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять