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Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

Анна Ярославская
16 октября 2024, 07:46
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Также у оккупантов есть успехи возле возле Левадного в Запорожской области и Цукуриного на Донбассе.
Карта Deep State, ВСУ
Аналитики Deep State обновили карту боевых действий на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Deep State

Российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический канал Deep State в Telegram.

"Враг оккупировал Островское", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продвинулись возле трех населенных пунктов.

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В частности, у оккупантов есть успехи возле Левадного в Запорожской области, Цукуриного и Торецка в Донецкой области.

Островское на карте
Островское на карте / deepstatemap.live
Покровское направление на карте
Покровское направление на карте / deepstatemap.live

Тем временем Институт изучения войны пишет в своем отчете за 15 октября, что, по данным российских блогеров оккупанты, действующие к юго-востоку от Покровска, вошли на Селидовский завод железобетонных изделий на самой восточной окраине Селидово и продвинулись до окраин Лысовки и на 800 метров около Цукурино. Но ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ об оккупации Островского не сообщается.

По данным Генштаба, с начала суток произошло 164 боевых столкновения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли 42 авиаудара по территории Украины, сбросив

Краматорское направление: враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отбиты.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Проминя, Красного Яра, Селидового и Крутого Яра на Покровском направлении. Защитники Украины отбили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг также предпринял 40 попыток прорвать оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.

Ситуация на фронте - последние новости

15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:

  • в селе Невское Кременского района Луганской области;
  • в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
  • в селе Водяное Покровского района Донецкой области;
  • в городе Торецк Донецкой области;
  • в селе Приютное Запорожской области.

14 октября аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При это Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов.

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