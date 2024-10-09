Зимой - до 18 часов без света: в Минэнерго опровергли заявление ООН и сделали прогноз

Прогнозы ООН относительно отключений электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки не имеют основания, заявил Герман Галущенко.

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Минэнерго опровергло прогноз ООН о длительных отключениях света зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить ключевые объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 9 октября заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на форуме "Энергия бизнеса 2024", который организовала редакция Forbes в Киеве.

Министр энергетики Украины опроверг прогноз Организации Объединенных Наций относительно отключений электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки. По словам Галущенко, такие прогнозы не имеют под собой оснований.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", - сказал он. видео дня

Галущенко заверил, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить объекты энергетической инфраструктуры. В то же время министр подчеркнул, что локальные отключения возможны из-за аварийных ремонтов, но они не будут регулярными.

Министр опроверг заявление руководительницы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, которая предупреждала о сложной зиме для украинцев.

"Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - заявила она.

Галущенко подчеркнул, что главным средством защиты энергетической инфраструктуры являются системы противовоздушной обороны. Он вспомнил российскую атаку 26 августа, которая показала, что системы второго уровня защиты не могут полностью обезопасить энергетические объекты от ракетных ударов.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Ситуация со светом зимой - прогнозы экспертов

Если зимой из-за атак будет отключена одна из АЭС, украинцы будут иметь электричество только 4 часа в сутки, заявил Александр Харченко. В худшем сценарии в течение 2-3 дней свет будут включать только на 2 часа.

Зимой в Украине возможны отключения света даже без новых атак на энергетику, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, при температуре от 0 до +5°C ограничения могут длиться 2-4 часа в сутки. Если же температуры упадут до -10 или -15°C, отключения могут достигать 14-16 часов.

Как сообщал Главред, обстрел Россией любой АЭС может привести к блэкауту, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он заявил, что в случае выхода АЭС из строя, света не будет до 4 дней.

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