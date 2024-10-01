Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.

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Россия может готовить удары по АЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скришот соцсети

Обстрел Россией хоть одной АЭС и дальнейший ее вывод из эксплуатации может повлечь национальную каскадную аварию, то есть блэкаут, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В интервью Главреду он отметил, что это угрожает отсутствием света до 4 дней подряд.

"Если нам выбьют любую атомную электростанцию из работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут) после которой минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине", — высказался Харченко видео дня

Причем, добавил он, за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов.

"Это будет очень серьезно, очень больно и совершенно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что информации о строительстве защитных сооружений на открытых распределительных устройствах Энергоатома нет.

"Но исходя из того, что мы знаем о строительстве аналогичных объектов на Укргидроэнерго и Укрэнерго, минимальный срок, который нужен для того, чтобы спроектировать и построить соответствующую защиту - 7-8 месяцев", — уточнил Харченко.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Россия готовит удар по АЭС - что следует знать

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников.

По его словам, речь идет о трех атомных электростанциях. Однако РФ, вероятно, будет атаковать не непосредственно ядерный объект, а оборудование, которое обеспечивает стабильное электропитание АЭС.

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.

"Есть высокая вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС", - поделился он.

В общем, как отмечают западные обозреватели, российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.

Генерация электроэнергии в Украине - подробнее / Инфографика Главреда

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