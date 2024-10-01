Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко

Света зимой может не быть по 14-16 часов, наибольшие проблемы будут в Киеве, Одессе и Харькове, считает эксперт.

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Зимой отключения света могут длиться до 14-16 часов - Александр Харченко / Коллаж Главред

Недавно президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН предупредил об угрозе ударов страны-агрессора России по объектам атомной энергетики. По данным военных экспертов, РФ может осуществить массированную атаку на объекты генерации, о чем свидетельствуют траектории полета "шахедов" в течение последних недель.

В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, готовы ли города к отопительному сезону, сколько времени потребуется на устранение последствий ударов РФ в случае блэкаута, и какой должна быть энергосистема Украины после завершения войны.

Если учитывать те удары, которые Россия наносила летом этого года, уже после них стало понятно, что фактически единственной генерацией, которая дает нам больше всего энергии, является атомная. Насколько она защищена от будущих ударов РФ по АЭС, поскольку Зеленский уже прямо анонсировал, что они возможны в ближайшее время?

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Что касается открытой информации, то никаких упоминаний о том, чтобы Энергоатом с подачи Министерства энергетики строил какие-либо защитные сооружения в этом году, не было. Соответственно, мы можем сделать вывод, что информация о том, что открытые распределительные устройства Энергоатома хоть как-то защищены, по меньшей мере в публичном пространстве отсутствует.

Но исходя из того, что мы знаем о строительстве аналогичных объектов на Укргидроэнерго и Укрэнерго, минимальный срок, который нужен для того, чтобы спроектировать и построить соответствующую защиту - 7-8 месяцев.

Опишите, пожалуйста, сценарий того, что может происходить с энергосистемой и балансом электроэнергии в ней, если Россия прибегнет к таким ударам - насколько эта ситуация будет серьезной?

Если нам выбьют любую атомную электростанцию из работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут) после которой минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и совершенно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может.

Кстати, вы в июле писали у себя на фейсбуке сначала о сгоревших трансформаторах тока на Южноукраинской АЭС, а позже о проблемах с насосом, который должны были вывести на ремонт, но вовремя этого не сделали. Насколько это распространенная сейчас ситуация, если говорить именно об атомной генерации, и как эти поломки влияют на состояние энергосистемы?

Честно говоря, такие ситуации (подобные инциденты так и называют с точки зрения МАГАТЭ), то событие или ситуация со вспомогательным оборудованием крайне нежелательна. Потому что когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока - добавилось пару часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона, это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций будет зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой.

Генерации электроэнергии в Украине / инфографика Главред

А какая сейчас ситуация с ГЭС, по которым Россия летом наносила удары? Насколько новые атаки по этим объектам серьезны в преддверии зимы?

Прежде всего объекты гидроэнергетики зимой не играют существенной роли, потому что в них просто физически мало воды. Поэтому они важны, существенны, но они не играют такой роли, как, скажем, весной и летом, когда они являются значительной генерирующей мощностью. Зимой они в основном просто балансируют систему.

Объекты гидроэнергетики зимой не генерируют электроэнергию, а в основном балансируют энергосистему - Александр Харченко / УНИАН

С другой стороны я вижу, что Укргидроэнерго очень активно строит защитные сооружения - у них подписано большое количество контрактов и они над этим работают. То есть по меньшей мере видна положительная динамика. И я надеюсь, что когда эти защитные сооружения, пусть с опозданием, но будут построены, это значительно будет способствовать тому, чтобы первая попавшаяся ракета не выбивала объекты гидрогенерации из системы. Что касается общей ситуации, то я знаю, что они восстанавливают те блоки, которые пострадали. Часть из них уже работает, часть в процессе восстановления, но повторюсь - зимой гидрогенерация не сможет физически играть большую роль.

Каковы ваши оптимистический и пессимистический прогнозы по отключениям электроэнергии осенью и зимой? В зависимости от того, как быстро у нас станет холодно, то как быстро могут начаться отключения?

Все будет зависеть от температур. Если они будут условно в диапазоне от 0 до +5, это будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Это при текущей ситуации, то есть без дополнительных атак, без дополнительных событий на атомных энергоблоках. Если температуры будут от -10 до -15, особенно не в течение двух дней, а в течение двух недель, ограничения будут длиться и 14-16 часов в сутки. Поэтому очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены и насколько будут успешными, и одновременно от того, какие именно погодные условия будут зимой.

Как бы вы оценили в целом подготовку к отопительному сезону и при каких условиях могут возникнуть проблемы с поставками тепла?

Я довольно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница - это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (значительно больше, чем обычно) подготовке к сезону. Другое дело, что везде есть еще очень большое количество начатых и незавершенных проектов, которые нереально завершить до этого отопительного сезона, но которые будут сильно способствовать следующему.

Однако в подготовке к этому отопительному сезону сделано много, и поэтому я думаю, что системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть.

Резервное питание в основном проработано. Проработаны и схемы того, каким образом обеспечивать работу канализации, отопления в случае ограничений, и уверен, что именно в этом направлении ситуация достаточно управляемая.

Судя по той информации, которую вы имеете, в каких городах могут возникнуть проблемы?

Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае - просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться.

Соответственно, что тогда у нас с газом - хватит ли его, чтобы пройти зиму?

У меня лично никаких опасений относительно объемов газа нет. У нас достаточно газа, резервов, и именно с точки зрения количества газа, я не вижу проблем. Газовой генерации у нас почти нет - у нас есть только немного когенерационных мощностей в крупных городах (преимущественно в Киеве). А если нечем поражать, поэтому газовая генерация и неуязвима.

Если говорить о том, какой должна быть энергосистема после войны, ведь сейчас много говорят о ее возможном завершении, как много времени потребуется для построения новой энергосистемы?

Безусловно, нам придется строить новые мощности. Они будут строиться децентрализованным способом, и на них будут использовать газосжигающие технологии разных типов - газотурбинные, газопоршневые установки с соответствующей мощностью условно от 1 мегаватта до 80. Чтобы закрыть потребление, таких установок должны быть сотни. Они, как мощный фактор включения управляемой маневрирующей технологии, позволят добавлять в систему солнечные, ветровые электростанции в большом количестве для того, чтобы снижать цену на электричество.

Украине придется 2-3 года жить с отключениями, восстановить систему удастся за 7-10 лет - эксперт / УНИАН

Уже на следующих этапах будут развиваться биогазовые технологии, которые требуют большего времени для внедрения. Биогаз, биомасса для Украины вполне логичное и правильное решение, но такие технологии требуют 5-7 лет на запуск каждой энергостанции. Соответственно, они будут строиться как вторая волна, и тогда речь пойдет о дополнительных атомных реакторах. Но не о причудливых проектах 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, а о реальных проектах строительства новых атомных мощностей, причем речь о них пойдет уже в горизонте 10-12 лет.

Для Украины будет абсолютно естественным восстановить свою способность к экспорту электроэнергии в Европу. У нас есть все для того, чтобы за 3-5 лет построить достаточные мощности, при этом одновременно сделать нашу энергосистему одной из самых чистых и, если хотите, зеленых в Европе - мы будем примерно в тройке-пятерке. И экспортировать электроэнергию мы сможем уже через 5-7 лет в довольно ощутимых объемах.

Соответственно, что у нас будет происходить с отключением электроэнергии в течение этого времени?

Мой прогноз, что ближайшие 2-3 года мы будем жить с фактом отключений точно. Ведь завершение войны чудесным образом не восстановит генерирующие мощности.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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