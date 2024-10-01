УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко

Анастасия Заремба
1 октября 2024, 12:00
248
Света зимой может не быть по 14-16 часов, наибольшие проблемы будут в Киеве, Одессе и Харькове, считает эксперт.
Александр Харченко, энергетика
Зимой отключения света могут длиться до 14-16 часов - Александр Харченко / Коллаж Главред

Недавно президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН предупредил об угрозе ударов страны-агрессора России по объектам атомной энергетики. По данным военных экспертов, РФ может осуществить массированную атаку на объекты генерации, о чем свидетельствуют траектории полета "шахедов" в течение последних недель.

В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, готовы ли города к отопительному сезону, сколько времени потребуется на устранение последствий ударов РФ в случае блэкаута, и какой должна быть энергосистема Украины после завершения войны.

Если учитывать те удары, которые Россия наносила летом этого года, уже после них стало понятно, что фактически единственной генерацией, которая дает нам больше всего энергии, является атомная. Насколько она защищена от будущих ударов РФ по АЭС, поскольку Зеленский уже прямо анонсировал, что они возможны в ближайшее время?

видео дня

Что касается открытой информации, то никаких упоминаний о том, чтобы Энергоатом с подачи Министерства энергетики строил какие-либо защитные сооружения в этом году, не было. Соответственно, мы можем сделать вывод, что информация о том, что открытые распределительные устройства Энергоатома хоть как-то защищены, по меньшей мере в публичном пространстве отсутствует.

Но исходя из того, что мы знаем о строительстве аналогичных объектов на Укргидроэнерго и Укрэнерго, минимальный срок, который нужен для того, чтобы спроектировать и построить соответствующую защиту - 7-8 месяцев.

Опишите, пожалуйста, сценарий того, что может происходить с энергосистемой и балансом электроэнергии в ней, если Россия прибегнет к таким ударам - насколько эта ситуация будет серьезной?

Если нам выбьют любую атомную электростанцию из работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут) после которой минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и совершенно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может.

Кстати, вы в июле писали у себя на фейсбуке сначала о сгоревших трансформаторах тока на Южноукраинской АЭС, а позже о проблемах с насосом, который должны были вывести на ремонт, но вовремя этого не сделали. Насколько это распространенная сейчас ситуация, если говорить именно об атомной генерации, и как эти поломки влияют на состояние энергосистемы?

Честно говоря, такие ситуации (подобные инциденты так и называют с точки зрения МАГАТЭ), то событие или ситуация со вспомогательным оборудованием крайне нежелательна. Потому что когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока - добавилось пару часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона, это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций будет зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерации электроэнергии в Украине / инфографика Главред

А какая сейчас ситуация с ГЭС, по которым Россия летом наносила удары? Насколько новые атаки по этим объектам серьезны в преддверии зимы?

Прежде всего объекты гидроэнергетики зимой не играют существенной роли, потому что в них просто физически мало воды. Поэтому они важны, существенны, но они не играют такой роли, как, скажем, весной и летом, когда они являются значительной генерирующей мощностью. Зимой они в основном просто балансируют систему.

Киевская ГЭС
Объекты гидроэнергетики зимой не генерируют электроэнергию, а в основном балансируют энергосистему - Александр Харченко / УНИАН

С другой стороны я вижу, что Укргидроэнерго очень активно строит защитные сооружения - у них подписано большое количество контрактов и они над этим работают. То есть по меньшей мере видна положительная динамика. И я надеюсь, что когда эти защитные сооружения, пусть с опозданием, но будут построены, это значительно будет способствовать тому, чтобы первая попавшаяся ракета не выбивала объекты гидрогенерации из системы. Что касается общей ситуации, то я знаю, что они восстанавливают те блоки, которые пострадали. Часть из них уже работает, часть в процессе восстановления, но повторюсь - зимой гидрогенерация не сможет физически играть большую роль.

Каковы ваши оптимистический и пессимистический прогнозы по отключениям электроэнергии осенью и зимой? В зависимости от того, как быстро у нас станет холодно, то как быстро могут начаться отключения?

Все будет зависеть от температур. Если они будут условно в диапазоне от 0 до +5, это будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Это при текущей ситуации, то есть без дополнительных атак, без дополнительных событий на атомных энергоблоках. Если температуры будут от -10 до -15, особенно не в течение двух дней, а в течение двух недель, ограничения будут длиться и 14-16 часов в сутки. Поэтому очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены и насколько будут успешными, и одновременно от того, какие именно погодные условия будут зимой.

Как бы вы оценили в целом подготовку к отопительному сезону и при каких условиях могут возникнуть проблемы с поставками тепла?

Я довольно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница - это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (значительно больше, чем обычно) подготовке к сезону. Другое дело, что везде есть еще очень большое количество начатых и незавершенных проектов, которые нереально завершить до этого отопительного сезона, но которые будут сильно способствовать следующему.

Однако в подготовке к этому отопительному сезону сделано много, и поэтому я думаю, что системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть.

Резервное питание в основном проработано. Проработаны и схемы того, каким образом обеспечивать работу канализации, отопления в случае ограничений, и уверен, что именно в этом направлении ситуация достаточно управляемая.

Судя по той информации, которую вы имеете, в каких городах могут возникнуть проблемы?

Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет сложнее всего в любом случае - просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться.

Соответственно, что тогда у нас с газом - хватит ли его, чтобы пройти зиму?

У меня лично никаких опасений относительно объемов газа нет. У нас достаточно газа, резервов, и именно с точки зрения количества газа, я не вижу проблем. Газовой генерации у нас почти нет - у нас есть только немного когенерационных мощностей в крупных городах (преимущественно в Киеве). А если нечем поражать, поэтому газовая генерация и неуязвима.

Если говорить о том, какой должна быть энергосистема после войны, ведь сейчас много говорят о ее возможном завершении, как много времени потребуется для построения новой энергосистемы?

Безусловно, нам придется строить новые мощности. Они будут строиться децентрализованным способом, и на них будут использовать газосжигающие технологии разных типов - газотурбинные, газопоршневые установки с соответствующей мощностью условно от 1 мегаватта до 80. Чтобы закрыть потребление, таких установок должны быть сотни. Они, как мощный фактор включения управляемой маневрирующей технологии, позволят добавлять в систему солнечные, ветровые электростанции в большом количестве для того, чтобы снижать цену на электричество.

электроэнергия
Украине придется 2-3 года жить с отключениями, восстановить систему удастся за 7-10 лет - эксперт / УНИАН

Уже на следующих этапах будут развиваться биогазовые технологии, которые требуют большего времени для внедрения. Биогаз, биомасса для Украины вполне логичное и правильное решение, но такие технологии требуют 5-7 лет на запуск каждой энергостанции. Соответственно, они будут строиться как вторая волна, и тогда речь пойдет о дополнительных атомных реакторах. Но не о причудливых проектах 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, а о реальных проектах строительства новых атомных мощностей, причем речь о них пойдет уже в горизонте 10-12 лет.

Для Украины будет абсолютно естественным восстановить свою способность к экспорту электроэнергии в Европу. У нас есть все для того, чтобы за 3-5 лет построить достаточные мощности, при этом одновременно сделать нашу энергосистему одной из самых чистых и, если хотите, зеленых в Европе - мы будем примерно в тройке-пятерке. И экспортировать электроэнергию мы сможем уже через 5-7 лет в довольно ощутимых объемах.

Соответственно, что у нас будет происходить с отключением электроэнергии в течение этого времени?

Мой прогноз, что ближайшие 2-3 года мы будем жить с фактом отключений точно. Ведь завершение войны чудесным образом не восстановит генерирующие мощности.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

14:20 Украина
Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

13:35 Украина
"Слишком осторожен": Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов — WP

"Слишком осторожен": Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов — WP

12:45 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря 11400

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Надо за 5 секунд разоблачить зомби: сложная головоломка на внимательность 8328

Надо за 5 секунд разоблачить зомби: сложная головоломка на внимательность

Снег и минусовая погода: Украину атакует сильное похолодание 6498

Снег и "минусовая" погода: Украину атакует сильное похолодание

Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление 5131

Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление

Последние новости

14:21

Неизвестный Поплавский в фильме "Персона" актуально

14:20

Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

14:14

"Планирую сбивать "Шахеды": известный шоумен вступил в добровольное подразделениеВидео

13:49

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителейВидео

13:45

Гороскоп на завтра 2 октября: Весам - большой успех, Близнецам - осуществление желаемого

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
13:42

"Не стало в 10 утра": в России умер автор хита "Ягода малина" - причина

13:35

Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

13:27

Окна удивят обновленным видом: как почистить москитные сетки от насекомых

12:53

"Большая ошибка Захура": почему Камалия развелась с мужем после 20 лет брака

Реклама
12:45

"Слишком осторожен": Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов — WP

12:38

РФ сбросила шесть бомб на Запорожье: попала по многоэтажке, есть жертва и раненыеФотоВидео

12:37

Бои уже в пределах города: глава ОВА рассказал о тяжелой ситуации в Угледаре

12:14

РФ ударила по остановке в центре Херсона: 6 человек погибли, еще 6 пострадали

12:01

Если отопление еще не включили: 5 способов согреть дом без обогревателя

12:00

Рютте вступил в должность генсека НАТО и сделал громкое заявление насчет Украины

12:00

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко

11:33

Украину ждут самые темные времена: в Financial Times озвучили мрачный прогноз

11:29

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Кроликам - кризис, Обезьянам - радостные новости

11:17

На грани блэкаута: РФ атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС

10:49

Уже не Покровск: РФ бросила целый армейский корпус на один украинский город

Реклама
10:46

У грабителей нет шансов: 11 секретных мест, где можно спрятать ценные вещи

10:26

Назвали Стефанией: жена Никиты Преснякова показалась с новорожденной девочкой

10:25

РФ накрыла артогнем центральный рынок Херсона: много погибших и раненых

10:07

Что может сорвать способность РФ продолжать войну: "интересные" выводы ISW

09:45

Кадровые изменения в Минобороны: Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

09:33

РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА: в каких областях гремели взрывы

09:33

Обнуление невзгод четырех знаков: чью жизнь изменит солнечное затмение октября

09:30

"Секрет тщательно хранили": Борис Джонсон назвал причину смерти Елизаветы II

09:13

За посылки придется платить больше: "Новая почта" изменила тарифы для украинцев

09:01

Похолодает на 10 градусов: какой будет погода в Украине в октябре

08:19

Застряли в своей ловушке: смогут ли оккупанты продвигаться на Курщине - ISW

08:12

Известный продюсер рассказал об участии Klavdia Petrivna и СолоХи в нацотборе на "Евровидение 2025"

08:10

Что означает победа Трампамнение

08:00

Великая смута и 10 халифов на час: что ждет Россию после Путина и кто станет преемникомВидео

07:52

Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана: что известно

07:10

Только остроглазый гений увидит "странный цветок": на загадку дается всего 8 секунд

06:50

Киеву не нужно разрешение на удары по РФ: в Госдепе США уточнили важную деталь

06:10

Потери войск Путина резко возросли: что происходит на фронтемнение

05:40

Гороскоп на октябрь 2024 для Львов: новые люди, важная встреча и второй шансВидео

04:45

Что значит "зіркий": мало кто знает истинное значение словаВидео

Реклама
04:03

"Рассматривают и другие варианты": чем для России закончится ядерный удар по Украине

03:30

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым "ручником"

02:30

Кремль травит новым ядом: хирург назвал, чем Навального могли убить в колонии

02:00

Виталий Козловский перестал скрывать, с чего начался его роман с женой

01:24

Засияют ярче звезд: 3 знака зодиака, которых в октябре ждет настоящий тиумф

01:23

Украина под атакой "Шахедов": по регионам распространяется воздушная тревога

30 сентября, понедельник
23:33

"Осталось несколько дней": в ВСУ прогнозируют скорую потерю большого города

23:33

Оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении - Снегирев

22:45

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров налетел на журналиста

22:13

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять