В холода - до 16 часов без света: какой ситуация с отключениями будет зимой - прогноз

Отключений света зимой не миновать — даже если не будет новых обстрелов энергетики, высказался в интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Ограничения на употребление электричества могут ввести уже при +5. В таком случае украинцы будут сидеть без света 2-4 часа.
"Все будет зависеть от температур. Если они будут условно в диапазоне от 0 до +5, это будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Это при текущей ситуации, то есть без дополнительных атак, без дополнительных событий на атомных энергоблоках", — высказался Харченко.видео дня
А вот если температуры будут от -10 до -15, особенно не в течение двух дней, а в течение двух недель, ограничения будут длиться и 14-16 часов в сутки.
"Поэтому очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены и насколько будут успешными, и одновременно от того, какие именно погодные условия будут зимой", — отметил эксперт.
Харченко добавил, что местные власти ряда больших городов уделяют много внимания подготовке к сезону. Поэтому системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть, считает он.
"Резервное питание в основном проработано. Проработаны и схемы того, каким образом обеспечивать работу канализации, отопления в случае ограничений, и уверен, что именно в этом направлении ситуация достаточно управляемая", — объяснил эксперт.
Согласно прогнозу Харченко, ближайшие 2-3 года мы будем жить с фактом отключений. Ведь завершение войны чудесным образом не восстановит генерирующие мощности.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Ситуация со светом - прогнозы
Ранее в правительстве утверждали, что Украина может пройти зимний период почти без отключений электроэнергии. Графики отключений света могут быть применены лишь в дни, когда температура воздуха опустится ниже -10 градусов по Цельсию.
Основаниями для таких прогнозов называют якобы высокий уровень защиты энергообъектов, введение в действие дополнительных мощностей и увеличение импорта.
Хотя в докладе ООН говорится, что в зимний период миллионы украинцев могут остаться без тепла, отключения света будут длиться от 4 до 18 часов в день.
Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает глава ЦПД при СНБО Андрей Ковальчук.
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