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"Надо создавать новый блок": Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ

Алёна Воронина
16 октября 2024, 12:15
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НАТО не способно что-то изменить, надо создавать военный блок на базе ЕС.

Валерий Клочок, украинские военные
Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ/ коллаж: Главред, фото: 54 отдельная механизированная бригада, Facebook Клочок, УНИАН

Североатлантический альянс уже не способен что-то изменить, он прежде всего будет заниматься собственной безопасностью. Поэтому сейчас есть необходимость создать другой военный блок - на базе Евросоюза.

Такой блок должен действовать иначе - наносить превентивные удары по военным объектам на территории страны-агрессора России, увеличивать производство оружия и перенастраивать экономику Европы на военные рельсы. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

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"Нет, я не вижу, что НАТО способно что-то изменить. Оно прежде всего будет заниматься собственной безопасностью. Но есть один момент, который нам может существенно помочь: страны Восточной Европы не очень довольны политикой НАТО. Стоит только вспомнить обращение Бухарестской девятки по ракетам. США открывают базу противоракетной обороны в Польше, потому что Польша находится под наибольшей угрозой. А как насчет остальных стран? Например, у стран Балтии вообще печальная ситуация, где бригада Бундесвера только начала разворачивать свою миссию, из-за чего этим странам в любой момент может угрожать серьезная опасность", - отметил Клочок.

По его словам, именно поэтому сейчас странам Восточной Европы по инициативе Великобритании и Украины стоит говорить об изменении формата безопасности Европейского Союза, создавать военный блок на базе ЕС.

"То есть союза, который бы действовал иначе - наносил превентивные удары по военным объектам на территории России, увеличивал производства оружия и вообще занимался перенастройкой экономики Европы на военные рельсы", - подчеркнул Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО/ Инфографика: Главред

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Олег Жданов отметил, что Путин "достучался до НАТО" - Альянс, похоже, готовит ответ на угрозы РФ. Ядерный шантаж кремлевского диктатора зашел слишком далеко, поэтому в НАТО делают первые шаги.

Также ранее сообщалось, что новый глава НАТО разнес угрозы Путина. Как убежден генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, путинская тактика запугиваний никакого влияния на альянс НАТО не будет иметь. Зато блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву.

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Евросоюз война в Украине НАТО вторжение России Североатлантический альянс Валерий Клочок
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