Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок

НАТО в первую очередь будет заниматься собственной безопасностью, оно не готово к войне с РФ, считает эксперт.

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Байден едет в Германию говорить о мире с РФ - эксперт / Коллаж Главред

Президент США Джо Байден может посетить Германию до конца этой недели. Ранее американский лидер отложил визит, в ходе которого должен был возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн из-за урагана Милтон.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, чего ждать от визита Байдена в Германию и почему Рамштайн отжил свое.

Байден все-таки едет он в Германию. Для чего ему нужен этот визит в конце его президентской каденции?

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Сложно сказать однозначно. Прежде всего, многие вопросы, которые касались проведения Рамштайна, были закрыты во время визита Зеленского в Европу на прошлой неделе как раз из-за того, что Байден инициировал, а потом отложил это заседание. Это может указывать на определенную политическую игру Байдена, а именно на демонстрацию им возможностей, способности и влияния на процесс.

Если раньше, в частности - в течение последнего периода, способности Белого дома Джозефа Байдена влиять на геополитику подвергали сомнению, то сейчас Байден демонстрирует обратное. И таким образом он посылает определенный сигнал России, который вылился в заявление Белого дома о готовности к переговорам по уменьшению ядерной угрозы с Россией, Китаем и Северной Кореей. В ответ на него представитель Путина Песков ответил: Кремль готов говорить, но не только об уменьшении угроз ядерного оружия, но и о других, касающихся угрозы. Конечно, это касается и ситуации на Корейском полуострове, в Восточной Азии и войны в Украине.

Это вопрос номер один (потому что вокруг этого много всего вращается), и я не исключаю, что Джозеф Байден едет именно для этого - чтобы переговорить со своими коллегами с глазу на глаз. Думаю, что в Германии может быть и Стармер, и Макрон, поскольку эта встреча планировалась в формате четырех. В конце концов, Байден в течение визита может провести переговоры со своим ключевым союзником, Германией, относительно возможных дальнейших шагов.

Но говорить о том, что во время этой встречи будут достигнуты какие-то решения конкретно для Украины пока не приходится - я не вижу таких перспектив. Что-то, конечно, могут принять во время заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО, которое будет проходить 17 и 18 октября в Брюсселе. Здесь как раз совпадают даты: 17-го Байден один день в Германии, а во второй день, 18-го фактически состоится саммит НАТО на уровне министров обороны, и может быть принято определенное решение, по согласованию со всеми участниками Альянса, Байденом, что касается и поддержки Украины. Однако никакого конкретного и более глобального решения от Байдена, как по мне, ожидать не стоит. Потому что он понимает, что за время, которое осталось ему на посту президента, он не сможет переломить ситуацию в мире.

Что касается уменьшения эскалации, то Байден, вероятно, будет продвигать трек налаживания мирных инициатив, то есть примирения с Россией и Китаем. Ведь сейчас шансы Камалы Харрис выиграть выборы становятся все меньше. Как бы парадоксально это ни звучало, но помощники Байдена в этой кампании не нашли общий язык со штабом Камалы Харрис - между ними существуют определенные разногласия, и это существенно вредит Харрис набирать обороты. В то же время Трамп со своим популизмом рассказывает: я прекращу все войны, все будет хорошо, один я так могу. И большинство американцев, около 60%, верят в этом вопросе именно Трампу. Поэтому я не исключаю, что Байден будет пытаться продвигать мирный трек в мире, чтобы потом передать эту эстафету или Камале Харрис, или Трампу, ведь оба кандидата будут пытаться уменьшить эскалацию в мире.

Большинство членов Альянса сегодня не готовы к прямому военному противостоянию с Китаем, Россией. И даже говорят, что Украина будет получать меньше оружия, и будет производить его сама - мол, деньги дадим, а вы работайте. То есть мощности не справляются, а чтобы запустить все, нужно время. Я не исключаю, что Байден и вынашивает такую идею, чтобы сесть, переговорить, настроить своих союзников. И, кстати, сторонников он найдет.

Например, Шольц будет таким сторонником номер один. Да и Песков тоже неслучайно подтвердил, что в РФ готовы поговорить по телефону с Шольцем. То есть Байден и Путин фактически заявили о переговорах.

Если Рамштайн произойдет после выборов в Соединенных штатах, то будет ли он иметь для нас глобальное значение?

А что может изменить Рамштайн, если позиция Вашингтона вполне очевидна? Они не хотят нас ни в НАТО брать, ни давать разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России. Они этого не делают, а Европа зависима от фактора безопасности США. Сейчас еще добавился Тайвань, который окружен войсками Китая. В любой момент учения могут перерасти в масштабную войну. Учитывая, что сейчас переход власти в Соединенных Штатах Америки, отдавать команды не знает кто, то для Китая, который наращивал свои возможности, это очень удобный случай.

Формат Рамштайн себя исчерпал. НАТО должно взять полномочия на себя, но НАТО 17-18 октября только будут менять стратегию в отношениях с Россией. И это на третьем году войны, когда поняли, что комиссия Россия-НАТО или вообще должна прекратить работу, или же начать ее в другом формате. Разве никто раньше не видел, что происходит?!

Рамштайн - это фактически продолжение формата НАТО, но расширенного.Сейчас эти функции на себя перебирает НАТО, и по большому счету Рамштайна уже не будет, поскольку существует структура по оказанию помощи и тренировке Украине в области безопасности (NSATU), которая будет заниматься вопросами помощи Украине, подготовки военных и т.д. То есть фактически тем же, что делали в Рамштайне.

Байден сделал себе вотчину и теперь уходит. Я, к сожалению, вижу, что он вообще в историю вляпался, а не вошел: хорошо начинал в 2022-м году, у него были классные идеи, но он не дотянул эту историю до победного конца.

Чего тогда, соответственно, стоит ожидать Украине, если все будет идти в том же русле - способно ли НАТО на более серьезные шаги?

Нет, я не вижу, что НАТО способно что-то изменить. Оно прежде всего будет заниматься собственной безопасностью. Но есть один момент, который нам может существенно помочь: страны Восточной Европы не очень довольны политикой НАТО. Стоит только вспомнить обращение Бухарестской девятки по ракетам. США открывают базу противоракетной обороны в Польше, потому что Польша находится под наибольшей угрозой. А как насчет остальных стран? Например, у стран Балтии вообще печальная ситуация, где бригада Бундесвера только начала разворачивать свою миссию, из-за чего этим странам в любой момент может угрожать серьезная опасность.

Поэтому сейчас странам Восточной Европы, по инициативе Великобритании и Украины стоит говорить об изменении формата безопасности Европейского Союза, создавать военный блок на базе ЕС. То есть союза, который бы действовал иначе - наносил превентивные удары по военным объектам на территории России, увеличивал производства оружия и вообще занимался перенастройкой экономики Европы на военные рельсы.

А есть ли в странах НАТО понимание необходимости создания армии ЕС?

Процессы создания армии ЕС продолжаются и сейчас, но они еще не масштабированы. Уже даже есть штаб созданный ЕС, и британцы такой процесс инициировали. Не хотелось бы делать преждевременных выводов - надо подождать этого заседания НАТО в Брюсселе. Но пока что сам формат НАТО малоперспективен. Особенно учитывая заявления бывшего генсека НАТО, который заявил о поддержке политики немецкого экс-канцлера Ангелы Меркель, которая сегодня, например, у меня просто примиряла западный мир с Путиным после аннексии Крыма. О чем здесь дальше говорить? То есть руководство НАТО видит эту работу именно так, в отличие от стран Балто-Черноморского союза, у которых опасность от РФ под боком.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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