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"Нас никогда не запугают": новый глава НАТО разнес угрозы Путина - заявление

Даяна Швец
15 октября 2024, 08:21
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НАТО сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что РФ не достигнет своего, что Украина одержит победу.
Рютте, Путин
Рютте выступил с сильным заявлением к РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: president.gov.ua

Как убежден генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, путинская тактика запугиваний никакого влияния на альянс НАТО иметь не будет. Зато блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву. Такое заявление он сделал во время выступления в казармах Клей - американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины" (NSATU), информирует Reuters.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину - УНИАН) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать, что он не достигнет своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.

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После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Как отмечает издание, со временем именно NSATU возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Вероятно, что этот шаг был запланирован, чтобы защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. Однако, как предостерегают некоторые дипломаты, это может иметь не сильно мощный эффект. Дело в том, что именно США поставляют Украине большую часть вооружений, а также являются доминирующим государством в НАТО.

Около 700 человек - такой будет общая численность NSATU, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Более того, также на базе в Висбадене находится и американское подразделение. Оно отвечает за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года. Рютте, во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО, приветствовал этот шаг, однако взамен получил угрозы и осуждение со стороны России.

"Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Противостояние НАТО и РФ - что известно

Напомним, что Берлин предупредил о вероятной войне. Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль отметил, что вооруженное столкновение России и Германии возможно уже в 2030 году, ведь от Москвы исходит прямая военная угроза.

В то же время Путин поднимает градус - он внес проект в Госдуму, который фактически предусматривает создание военного союза России и Северной Кореи.

Однако, несмотря на все Альянс, похоже, готовит ответ на угрозы РФ. Ядерный шантаж кремлевского диктатора зашел слишком далеко, поэтому в НАТО делают первые шаги.

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