Путин "достучался до НАТО": Альянс, похоже, готовит ответ на угрозы РФ - Жданов

Ядерный шантаж кремлевского диктатора зашел слишком далеко, поэтому в НАТО делают первые шаги.

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Военные учения НАТО будут предусматривать отработку с применением ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

В понедельник, 14 октября, стало известно о начале ядерных учений НАТО. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Олег Жданов на YouTube предположил, как они будут проходить и как учения связаны с ядерными угрозами страны-агрессора России.

По его словам, в учениях примут участие две тысячи военных на 8 авиабазах, расположенных в разных европейских странах. Некоторые из 60 самолетов, которые планируют задействовать в Европе, могут перевозить американские ядерные бомбы.

Жданов считает, что эти отработки по применению ядерного оружия Альянсом являются, видимо, ответом кремлевскому диктатору Владимиру Путину на его бряцание ядерным вооружением.

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"Маневры призваны послать Москве четкий сигнал: Альянс готов защищаться, в том числе, с помощью ядерного оружия, если произойдет худшее", - отметил он.

Эксперт отметил, что несмотря на все старания цивилизованного мира, не повышать градус противостояния невозможно из-за действий Кремля и как результат - Альянс НАТО вынужден отрабатывать применение ядерного оружия.

Кто такой Олег Жданов? Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы Кремля и ответ мира

Напомним, агрессорка Россия, которая недавно неудачно испытала ядерную ракету Сармат, пригрозила Соединенным Штатам "зеркальным ответом" в случае испытания американцами ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска вывели на боевое дежурство стратегические комплексы "Ярс", которые способны нести межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом.

Накануне 12 стран, включая Китай, Бразилию, Турцию и Казахстан, обнародовали совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН, в котором призвали воздерживаться от угроз ядерным оружием, в том числе Россию. Заявление презентовали в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня, что можно расценивать как сигнал для России.

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