Мощный сигнал для противников: НАТО начало ядерные учения, что известно

Страны НАТО сегодня, 14 октября, начали свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели. Об этом говорится на сайте Альянса.
Как известно, в учениях будут участвовать пилоты на самолетах различных типов, в том числе реактивные с ядерными боеголовками, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку с радиоэлектронной борьбой. Однако боевое оружие не будет задействовано, отметили представители Альянса.
Всего во время учений будут привлечены 60 самолетов и 2 тысячи военнослужащих из восьми авиабаз.
Полеты преимущественно будут проходить над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и Северного моря.
"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников. Steadfast Noon - это важное испытание ядерного сдерживания Альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оберегать всех союзников", - подчеркнул генсек Марк Рютте.
Учения НАТО Steadfast Noon
Steadfast Noon - военные учения, которые Североатлантический альянс проводит уже много лет. В 2023 году в маневрах участвовали 13 стран блока и различные типы военных самолетов, среди которых - передовые истребители и американские бомбардировщики B-52.
Маневры проводятся ежегодно в разных странах. Прошлогодние учения проходили над Италией, Хорватией и Средиземным морем.
Ядерные угрозы России - новости по теме
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Путин пугает украинцев ядерным оружием. Угрозы появляются с определенной периодичностью и это вызывает немалую тревогу. Политолог Андрей Золотарев рассказал при каких условиях все же Путин может нажать на "красную кнопку".
7 октября стало известно, что РФ вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Как отчитываются пропагандисты, "Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна равна якобы миллиону тонн. В России утверждают, что "ни одна ПВО мира не способна перехватить" ракеты из этого комплекса, а заряда хватит на уничтожение целого города.
В то же время новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивал, что союзники НАТО не должны волноваться из-за ядерных угроз со стороны Владимира Путина, поскольку Альянс имеет достаточную силу, чтобы ответить на любые вызовы.
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