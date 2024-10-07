Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит 'ядерку'

Если Россия решит применить тактическое ядерное оружие, Соединенные Штаты могут нанести удары по так называемым центрам принятия решений в РФ, отметил Золотарев.

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США готовы к жесткому ответу на ядерный удар России / Коллаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

В случае использования Россией тактического ядерного оружия, Запад может ответить ударом конвенционным оружием. США не будут применять ядерное оружие по РФ, чтобы избежать взаимного уничтожения. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"У Запада есть свои красные линии. Возможны сценарии применения тактического ядерного оружия или форсирования Днепра. Но все это может привести к непосредственному участию западного мира в войне", - отметил политолог.

Золотарев привел пример израильской операции против Хезболлы, где применение противобункерных бомб продемонстрировало наличие у США и их союзников эффективных средств поражения, способных уничтожить даже чрезвычайно защищенные объекты.

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"Запад в случае применения Россией тактического ядерного оружия может ответить конкретно конвенционным оружием. Ядерный ответ способен привести к взаимному уничтожению, особенно если говорить о стратегическом ядерном оружии", - подчеркнул эксперт.

По его словам, пока Джо Байден остается президентом США, вариант ядерного ответа маловероятен. Золотарев напомнил, что Байден на протяжении всей своей политической жизни занимался вопросами ядерного сдерживания и ограничения вооружений.

"Когда говорят, что демократы - это Третья мировая война, я с этим не согласен, поскольку как раз таки Байден всю жизнь стремился к снижению рисков ядерного апокалипсиса. Он еще молодым конгрессменом встречался с министром иностранных дел СССР Громыком и обсуждал эти вопросы", - добавил Золотарев.

Если Россия решит применить тактическое ядерное оружие, Соединенные Штаты могут ударить по военным объектам в Крыму или базах в Калининграде, подчеркнул политолог. Возможность ударов по бункерам также существует.

"Пока я не вижу необходимости для России в применении ядерного оружия, поскольку ситуация в войне складывается относительно по ее плану. И прибегать к ядерному оружию, если удается достигать своих целей конвенционным оружием, незачем", - сказал Золотарев.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ядерные угрозы Кремля - что известно

Напомним, 25 сентября Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Кремль заявил о возможности ядерного удара по неядерным государствам, которые якобы получают поддержку от стран, обладающих ядерным оружием. Кроме того, Москва оставила за собой право ядерной атаки в ответ на агрессию против Беларуси.

В Украине этот шаг РФ считают "инструментом запугивания", поскольку у Путина не осталось других средств воздействия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли прибегнет к применению ядерного оружия. В то же время он отметил, что Путин может им ударить в любое время и по любой стране.

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