Китай и "партнеры" РФ вынесли Путину вердикт по ядерке: Жданов раскрыл детали

Олег Жданов рассказал, что будет с Россией, если Путин ослушается Китай.

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Путину прямо сказали: даже не вздумай наносить ядерный удар - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Китай, Бразилия Турция и еще ряд стран своим недавним заявлением в ООН, в котором говорилось о недопустимости применения ядерного оружия, фактически напрямую обратились к Владимиру Путину. И вряд ли он осмелится ослушаться Китай, иначе нарвется на жесткие действия. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что заявление в ООН, которое кроме Китая Китая, Бразилии, Турции и Казахстана поддержали своими подписями Южная Африка, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Кения, Замбия – прямое обращение к Путину о недопустимости применения ядерного оружия.

И Путин побоится пойти в этом вопросе против Китая.

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"В заявлении 12-ти стран во главе с Китаем, которое фактически является прямым обращением к Путину, говорится, по сути, одно: даже не вздумай наносить ядерный удар, в этом конфликте применение ядерного оружия недопустимо. И Путин вряд ли ослушается Китай, потому что тот может просто его переехать, как каток курицу", - подчеркнул Олег Жданов.

Ядерные угрозы России – новости по теме:

Аналитики 22 сентября установили, что Россия провалила испытания ядерной ракеты Сармат, которой неоднократно миру угрожали пропагандисты и заместитель Путина Медведев.

Ракета взорвалась в шахте, а место взрыва видно из космоса.

Далее Владимир Путин задумал изменить ядерную доктрину. Изменения должны были предполагать "право" применить ядерку в случае атаки на российскую территорию со стороны неядерного государства при поддержке ядерное страны, в том числе, боевой авиацией, крылатыми ракетами, беспилотниками и другим вооружением.

Журналисты отметили, что на самом деле в ядерной доктрине РФ это ничего не меняет.

После провала с Сарматом Россия вывела на дежурство ракету Ярс, о чем 7 октября сообщили у оккупантов. Ракету, которая способна нести ядерный боезаряд, поставили дежурить в Новосибирске, куда уже прилетали дроны.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

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