В случае вступления Украины в НАТО: в Венгрии начали пугать Третьей мировой войной

Сийярто утверждает, что такую же позицию имеют "большинство министров".

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Венгрия против вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: .instagram.com/peter_szijjarto/, ua.depositphotos.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил беспокойство из-за возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, это может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции по итогам заседания венгерско-сербского совместного экономического комитета, сообщает издание Index.

Отмечается, что в ответ на вопрос журналистов, венгерский министр сказал - если Украину примут в Альянс, это может спровоцировать Третью мировую войну из-за статьи о коллективной обороне.

"Я думаю, что любой здравомыслящий человек не захочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии понятна: нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО", - сказал он. видео дня

Сийярто также утверждает, что такую же позицию имеют "большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО на переговорах за закрытыми дверьми".

Кроме того, глава МИД Венгрии сказал, что прекращение поставок газа из Украины не повлияет на его государство, напомнив о "чрезвычайно смелом решении" построить газопровод "Турецкий поток" с Болгарией, Турцией и Сербией.

"Если бы мы не были достаточно смелыми, сегодня у нас были бы большие проблемы. Если бы мы не построили газопровод "Турецкий поток", Венгрии было бы в лучшем случае очень трудно, а то и невозможно гарантировать безопасность своих поставок газа сегодня", - добавил Сийярто.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. 28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в Альянсе. Хотя такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева, это станет важным сигналом для Украины.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что нет ничего против вступления страны в Европейский Союз.

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур заявил, что приближение к НАТО ценой потери территорий, которые сейчас оккупированы агрессором Россией, - бред и путь в никуда.

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