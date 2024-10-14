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Позволит Ким Чен Ыну вступить в войну: Путин внес проект в Госдуму

Яна Ставская
14 октября 2024, 21:50
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Законопроект фактически предусматривает создание военного союза России и Северной Кореи.
Позволит Ким Чен Ыну вступить в войну: Путин внес проект в Госдуму
Путин узаконивает вступление КНДР в войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, пишут росСМИ. Среди прочего, он позволит создание военного союза России и КНДР.

Согласно документу, стороны договорились помогать друг другу "военным" путем, если против одной из сторон будет оказываться "агрессия".

К примеру, в случае введения санкций против Москвы или Пхеньяна "стороны будут осуществлять практические усилия для снижения рисков или минимизации прямого или косвенного влияния таких мер на взаимные экономические связи".

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В статье 4 документа указывается, что "если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 устава ООН в соответствии с законодательством России".

Войска КНДР в Украине - главное

Сегодня вечером, 14 октября, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактическом включении в войну Северной Кореи, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

Как отметил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, у Пхеньяна - более 1,5 млн человек в Сухопутных силах, поэтому режим КНДР способен поделиться "мясом" с Кремлем.

Лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.

В свою очередь, директор волонтерского фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут не исключил, что военная помощь Северной Кореи может привести к прорыву врага на одном из участков фронта.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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