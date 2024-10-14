"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

Если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация.

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В Украине возможна мобилизация женщин / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В последние дни сотрудники ТЦК начали масштабными рейдами ходить с проверками в торгово-развлекательные центры, рестораны и концерты. Такую активизацию прокомментировал эксперт Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо". А также высказался относительно будущей мобилизации женщин.

По мнению эксперта, чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет подобных ситуаций.

"Надо понимать, что по развитию войны это все будет более жестким становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация", - говорит Портников.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Также, как убежден эксперт Виталий Портников, если война в Украине продлится несколько лет, то сначала снизят возраст мобилизации военнообязанных.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Впоследствии, скорее всего, будут активно привлекать женщин в армию.

"Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продолжится пять лет будут призывать женщин", - прогнозирует политический обозреватель.

Закон про мобилизацию / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как известно, в одном из клубов Харькова было запланировано выступление - "True Tough", "Грунт пылает" и "Mordox", однако ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам.

Ранее ТЦК устроили облаву на концерте Океана Эльзы. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

В свою очередь депутат указал причину, почему "бронь" от армии снова оттягивается. В ВР все еще нет единогласного решения по внедрению экономического бронирования.

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