"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

НАТО, вероятно, в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне, высокие.

https://glavred.info/war/pryamaya-konfrontaciya-s-rf-berlin-predupredil-o-veroyatnoy-voyne-kakovy-sroki-10605140.html Ссылка скопирована

ФРГ готовится к вероятному столкновению с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Фото: Getty Images

Вооруженное столкновение России и Германии возможно уже в 2030 году, ведь от Москвы исходит прямая военная угроза. Деталями поделился глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага, передает N-TV.

"Российские вооруженные силы должны быть в состоянии нанести удар по НАТО самое позднее к концу этого десятилетия", - заявил Каль.

Как пояснил глава разведки ФРГ, Кремль считает как Запад, так и Германию врагом. Большую роль играет и то, что Берлин является вторым по величине сторонником Украины.

видео дня

Также, как считает Каль, очень высоки шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне.

Учения НАТО Steadfast Noon Steadfast Noon - военные учения, которые Североатлантический альянс проводит уже много лет. В 2023 году в маневрах участвовали 13 стран блока и различные типы военных самолетов, среди которых - передовые истребители и американские бомбардировщики B-52. Маневры проводятся ежегодно в разных странах. Прошлогодние учения проходили над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

По его словам, в планах Путина является расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить военные силы США с континента, поскольку расходы США на оборону превышают уровень Европейского Союза.

"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - сказал Каль.

Подытоживая, глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль добавил, что Владимир Путин занимается не просто Украиной, а "фактически созданием нового мирового порядка".

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Противостояние НАТО и РФ - что известно

Как известно, НАТО начало ядерные учения - в них будут участвовать пилоты из разных стран, но боевое оружие не будет задействовано.

Кроме этого, по данным Politico, НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ. Они значительно ухудшились с начала полномасштабной войны в Украине.

Также в Альянсе ответили, стоит ли бояться ядерных угроз РФ. Генеральный секретарь НАТО призвал союзников не поддаваться страху перед бряцанием Путина.

Другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред