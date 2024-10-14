"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

Вооруженное столкновение России и Германии возможно уже в 2030 году, ведь от Москвы исходит прямая военная угроза. Деталями поделился глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага, передает N-TV.
"Российские вооруженные силы должны быть в состоянии нанести удар по НАТО самое позднее к концу этого десятилетия", - заявил Каль.
Как пояснил глава разведки ФРГ, Кремль считает как Запад, так и Германию врагом. Большую роль играет и то, что Берлин является вторым по величине сторонником Украины.
Также, как считает Каль, очень высоки шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне.
Учения НАТО Steadfast Noon
Steadfast Noon - военные учения, которые Североатлантический альянс проводит уже много лет. В 2023 году в маневрах участвовали 13 стран блока и различные типы военных самолетов, среди которых - передовые истребители и американские бомбардировщики B-52.
Маневры проводятся ежегодно в разных странах. Прошлогодние учения проходили над Италией, Хорватией и Средиземным морем.
По его словам, в планах Путина является расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить военные силы США с континента, поскольку расходы США на оборону превышают уровень Европейского Союза.
"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - сказал Каль.
Подытоживая, глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль добавил, что Владимир Путин занимается не просто Украиной, а "фактически созданием нового мирового порядка".
Противостояние НАТО и РФ - что известно
Как известно, НАТО начало ядерные учения - в них будут участвовать пилоты из разных стран, но боевое оружие не будет задействовано.
Кроме этого, по данным Politico, НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ. Они значительно ухудшились с начала полномасштабной войны в Украине.
Также в Альянсе ответили, стоит ли бояться ядерных угроз РФ. Генеральный секретарь НАТО призвал союзников не поддаваться страху перед бряцанием Путина.
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