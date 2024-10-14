Крупнейшее поражение 'Вагнера': как дроны Киева 'кошмарят' РФ в Африке - Le Monde

Дроны с четырьмя роторами, оснащенные самодельной системой сброса, сбрасывают малые взрывные заряды на цели с воздуха, а затем быстро покидают зону.

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Киев поставляет в Мали дроны для противостояния с ЧВК "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, Kyiv Post

В начале 2024 года появились новости о сотрудничестве между повстанцами из CSP и ГУР МО Украины. Летом стало известно, что участники восстания начали активно использовать против армии Мали и ее российских союзников из группы "Вагнер" беспилотники украинского производства. Журналисты французского издания Le Monde пишут, что Украина оказывает повстанцам "незаметную, но решающую поддержку".

Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Как отмечает издание, использование дронов Киева не только не стало тайной, но теперь является и предметом гордости для повстанцев из CSP, которые ведут войну с малийской армией и ее российскими союзниками из группы "Вагнер".

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"В последние недели каждую атаку дронов на базы армии на севере Мали транслировали в социальных сетях и приветствовали сторонники преимущественно туарегского восстания. Главный месседж - повстанцы теперь имеют воздушные ударные возможности, как и их враги. Они надеются, что это оборудование изменит баланс военных сил на земле", - пишут журналисты.

Le Monde сообщает, что в пятницу утром, 4 октября, повстанцы из CSP сбросили взрывные заряды на военный лагерь в городе Гундам в регионе Тимбукту, где базируются войска "Вагнера". Как рассказал один из представителей CSP, в результате погибли "по меньшей мере девять наемников" из российской группы.

Это далеко не первая такая атака, в сентябре 2024 года уже осуществлялись удары на тот же лагерь в Гундаме, а также на Лере, что в 150 километрах к юго-западу, где также базируются войска "Вагнера".

Издание описывает каждую операцию следующим образом: легкие квадрокоптерные дроны с четырьмя роторами, оснащенные самодельной системой сброса, сбрасывают малые взрывные заряды на цели с воздуха, а затем быстро покидают зону.

Самым большим поражением "Вагнера" Le Monde называет момент, когда повстанцы из CSP впервые осуществили удары дронами в конце июля, во время битвы за Тин-Зауацин, город на севере Мали, граничащий с Алжиром.

"Они устроили засаду на конвой малийских вооруженных сил (FAMA) и "Вагнера" в центре пустыни, нанеся российской группе крупнейшее поражение со времени ее развертывания в Африке в 2017 году. По данным CSP, в боях погибли по меньшей мере 84 наемника и 47 малийских солдат. Эта победа стала своеобразной местью для повстанцев, которых в ноябре 2023 года выгнали из их опорного пункта в Кидали, в значительной степени благодаря поддержке турецких дронов Bayraktar TB2, которые использовала малийская армия", - отметило издание.

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали - что известно В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар. Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ. Издание The Times писало о том, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

Спецоперация ГУР против вагнеровцев в Мали

В конце июля стало известно, что в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев". Часть членов российской ЧВК "Вагнер" повстанцы взяли в плен. После этого они предложили передать пленных вагнеровцев Украине.

Впоследствии The Times отметило, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

Через некоторое время стало известно, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Киев обвинили в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

В свою очередь в Министерстве иностранных дел опубликовало жесткое заявление в адрес Мали и предупредило о последствиях. Украина отметила, что решение переходного правительства Мали - недальновидные и поспешные, а Бамако молчит в ситуации, когда боевики Вагнер "работают" на территории республики.

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