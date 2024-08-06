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Буданов планировал операцию против "вагнеровцев" в Мали с 2023 года - The Times

Анна Ярославская
6 августа 2024, 06:59
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Недавние потери "Вагнера" в Мали являются самыми тяжелыми за пределами Украины с 2018 года.
Кирилл Буданов, Мали
В прошлом году ГУР Украины готовило нападение на "вагнеровцев" в Мали / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, Kyiv Post

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на документы, обнародованные Агентством нацбезопасности США. Журналисты также ссылаются на неназванный российский Telegram-канал, который утверждает, что некоторых повстанцев-туарегов якобы привезли в Украину, чтобы тренировать их использование дронов.

Также сообщается, что украинский спецназ якобы за последний год принимал участие в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане.

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Издание напоминает заявление представителя ГУР Андрея Юсова, что украинская разведка предоставила повстанцам "разведданные – и не только разведывательные данные – чтобы позволить им совершить успешную военную операцию".

Внезапное прекращение отношений Мали с Киевом будет приветствоваться в Москве, поскольку она пытается заручиться поддержкой в Африке, чтобы компенсировать свою дипломатическую изоляцию после вторжения в Украину и создать стратегическую базу для продолжительного конфликта с западными государствами.

Согласно исследовательской программе Blood Gold Report, "Вагнер" помог российскому правительству извлечь золото из континента на сумму не менее 2 миллиардов фунтов стерлингов с начала войны в Украине.

Сейчас Украина пытается проделать собственный дипломатический путь в Африку. Глава МИД Дмитрий Кулеба прибыл на континент в воскресенье, чтобы посетить Малави, Замбию и Маврикий. Это его четвёртый дипломатический тур на континент за последние два года.

Отмечается также, что недавние потери "Вагнера" в Мали являются самыми тяжелыми за пределами Украины с 2018 года, когда во время столкновения с войсками США в Сирии погибли до 200 боевиков.

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали - что известно

В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ.

Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной

Переходное правительство Мали 4 августа объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной и обвинило Киев в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. В Бамако заявили, что украинское государство, дескать, сотрудничает с повстанцами-туарегами, которые недавно разгромили колонну российских боевиков ЧВК Вагнер.

В своем заявлении Мали назвали правительство в Украине в стиле нарративов Кремля – "нацистским режимом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев расценивает решение Мали о разрыве дипломатических отношений как недальновидный и поспешный шаг. Украинское государство играет важную роль в Африке и уважает территориальную целостность других государств. Киев оставляет за собой право применять политико-дипломатические меры в ответ на недружественные шаги Бамако, на территории которого действуют причастные к военным преступлениям боевики ЧВК Вагнер.

Что происходит в Мали

Мали — это восьмая по величине страна в Африке. Расположена в западной части континента в северном полушарии. Столица Мали — город Бамако, важный речной порт на реке Нигер. Страна является бывшей колонией Франции.

С начала 2012 года между южной и северной частями Мали продолжается война. Борьбу против правительства Мали, которое контролирует юг страны, ведут несколько повстанческих групп. Они утверждают, что пытаются добиться независимости или большей автономии для северной части Мали, которую называют Азавад и в составе которой видят до 60% территории страны.

Ключевой организацией повстанцев стало Национальное движение за освобождение Азавада (MNLA) — военно-политическая организация малийских туарегов, которые считают север Мали своей родиной. Еще в 2012 они объявили, что будут воевать за независимость этого региона "до тех пор, пока Бамако не признает независимость Азавада".

Туареги — это большая этническая группа, происходящая от берберов, коренного этноса Северной Африки. Традиционно они были кочевыми скотоводами. Туареги населяют огромные территории африканского континента в нескольких странах. Сегодня туареги являются полукочевым народом, который исповедует ислам.

Малийские туареги получили боевой опыт во время войны в Ливии в 2011 году, когда правительство Муаммара Каддафи привлекало их на службу в качестве наемников. После того, как власть Каддафи была свергнута, вооруженные туареги вернулись в Мали. В октябре 2011 года было создано Национальное движение за освобождение Азавада на севере страны, а в январе 2012-го туареги начали свою вооруженную борьбу за независимость этого региона.

Им удалось взять под контроль север Мали, а в первые месяцы войны — даже временно захватить несколько крупнейших городов этого региона. После этого повстанцы заявили, что достигли своих целей и объявили о "независимости Азавада".

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