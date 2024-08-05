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Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях

Андрей Ганчук
5 августа 2024, 19:43
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Решения переходного правительства Мали – недальновидные и поспешные, Бамако молчит в ситуации, когда боевики Вагнер "работают" на территории республики.
Украина, Мали
Мали необоснованно обвинило Украину в "поддержке международного терроризма" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Украина расценивает решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Киевом как недальновидный и поспешный шаг. Украинское государство играет важную роль в Африке и уважает территориальную целостность других государств. Киев оставляет за собой право применять политико-дипломатические меры в ответ на недружественные шаги Бамако, на территории которого действуют причастные к военным преступлениям боевики ЧВК Вагнер. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

В МИД опубликовали заявление о том, что переходное правительство Мали приняло недальновидное решение относительно разрыва дипломатических отношений с Украиной.

"Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность", - сказано в сообщении ведомства.

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Киев отвергает обвинения в поддержке международного терроризма.

"Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", - говорится в заявлении.

Что происходит в Мали

Мали — это восьмая по величине страна в Африке. Расположена в западной части континента в северном полушарии. Столица Мали — город Бамако, важный речной порт на реке Нигер. Страна является бывшей колонией Франции. С начала 2012 года между южной и северной частями Мали продолжается война. Борьбу против правительства Мали, которое контролирует юг страны, ведут несколько повстанческих групп. Они утверждают, что пытаются добиться независимости или большей автономии для северной части Мали, которую называют Азавад и в составе которой видят до 60% территории страны.

Ключевой организацией повстанцев стало Национальное движение за освобождение Азавада (MNLA) — военно-политическая организация малийских туарегов, которые считают север Мали своей родиной. Еще в 2012 они объявили, что будут воевать за независимость этого региона "до тех пор, пока Бамако не признает независимость Азавада". Туареги — это большая этническая группа, происходящая от берберов, коренного этноса Северной Африки. Традиционно они были кочевыми скотоводами. Туареги населяют огромные территории африканского континента в нескольких странах. Сегодня туареги являются полукочевым народом, который исповедует ислам.

Малийские туареги получили боевой опыт во время войны в Ливии в 2011 году, когда правительство Муаммара Каддафи привлекало их на службу в качестве наемников. После того, как власть Каддафи была свергнута, вооруженные туареги вернулись в Мали. В октябре 2011 года было создано Национальное движение за освобождение Азавада на севере страны, а в январе 2012-го туареги начали свою вооруженную борьбу за независимость этого региона. Им удалось взять под контроль север Мали, а в первые месяцы войны — даже временно захватить несколько крупнейших городов этого региона. После этого повстанцы заявили, что достигли своих целей и объявили о "независимости Азавада".

Украина сыграла важную роль в становлении государств Африки

В МИД акцентировали внимание на том, что Украина поддерживала право стран Африки на независимость и колонизацию, в то время как Россия, с которой сотрудничает Мали, нарушает нормы международного права.

"Напоминаем, что именно Украина в ХХ веке, будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.

Зато Российская Федерация, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.

Украина известна в Африке как важный контрибутор в обеспечение региональной безопасности. Ее контингент "голубых касок" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в частности с 2019 по 2022 годы - в составе Миссий ООН в Мали", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Никаких доказательств при обвинениях Украины

В Киеве также добавили, что в Бамако не привели никаких доказательств о якобы причастности Украины к поддержке международного терроризма, не провели анализ ситуации и на основании поспешных выводов решили разорвать дипломатические отношения.

"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию", - напомнили украинские дипломаты.

Мали игнорирует деятельность ЧВК Вагнер

"При этом игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки", - указали в МИД Украины.

Киев может пойти на ответные меры

Также в Министерстве иностранных дел добавили, что Киев оставляет за собой право на принятие политических мер в ответ на недружественные действия Бамако.

"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали", - подчеркнули в МИД.

Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной – что об этом известно:

Переходное правительство Мали 4 августа объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной и обвинило Киев в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. В Бамако заявили, что украинское государство, дескать, сотрудничает с повстанцами-туарегами, которые недавно разгромили колонну российских боевиков ЧВК Вагнер.

В своем заявлении Мали назвали правительство в Украине в стиле нарративов Кремля – "нацистским режимом".

Как известно, в Мали повстанцы-туареги нанесли сокрушительный удар по "вагнеровцам", пытавшимся взять город Тинзауатен. Большая часть боевиков была ликвидирована, часть попала в плен. В Сети появлялись сообщения о том, что туареги предложили передать пленных боевиков РФ Украине.

В ЧВК Вагнер признали свои потери в Мали.

"Последняя радиограмма от "группы Пруда" поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой". Командир 13 Штурмового Отряда Сергей "Пруд" Шевченко погиб в бою", - сказано в сообщении боевиков.

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