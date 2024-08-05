Мали разрывает дипотношения с Украиной: что случилось

Бамако считает, что Киев якобы вмешивается в дела Мали.

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Абдулай Майга опубликовал выдержку из коммюнике о разрыве дипотношений с Украиной

​​​​​​/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/Colonel_Maiga

Переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Киев обвиняют в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

В пресс-службе Министерства управления территориями и децентрализации Мали страны обнародован соответствующий документ. Кроме того, спикер переходного правительства Мали полковник Абдулай Майга опубликовал выдержку из коммюнике в своем аккаунте в соцсети X.

Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", которых дружественное к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.

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Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали".

Бамако считает, что таким образом Киев якобы вмешивается в дела Мали.

"После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республика Мали подчеркивает, что действия украинской власти являются нарушением суверенитета Мали, уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осуждены сами по себе и являются явной агрессией", - говорится в документе.

В связи с этим в Бамако решили "немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной" и поручить "компетентным судебным органам" изучить замечания Юсова и Пивоварова.

Отметим, в коммюнике переходного правительства Мали звучат стандартные для Кремля нарративы о якобы "нацистском режиме" в Украине.

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали - что известно

В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ.

В России признали разгром вагнеровцев в Мали . При этом количество двухсотых может быть значительно выше ранее опубликованных СМИ данных.

В ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ. Африканские повстанцы получили информацию для проведения успешной операции против наемников РФ, подчеркнул Андрей Юсов.

Что происходит в Мали Мали — это восьмая по величине страна в Африке. Расположена в западной части континента в северном полушарии. Столица Мали — город Бамако, важный речной порт на реке Нигер. Страна является бывшей колонией Франции. С начала 2012 года между южной и северной частями Мали продолжается война. Борьбу против правительства Мали, которое контролирует юг страны, ведут несколько повстанческих групп. Они утверждают, что пытаются добиться независимости или большей автономии для северной части Мали, которую называют Азавад и в составе которой видят до 60% территории страны. Ключевой организацией повстанцев стало Национальное движение за освобождение Азавада (MNLA) — военно-политическая организация малийских туарегов, которые считают север Мали своей родиной. Еще в 2012 они объявили, что будут воевать за независимость этого региона "до тех пор, пока Бамако не признает независимость Азавада". Туареги — это большая этническая группа, происходящая от берберов, коренного этноса Северной Африки. Традиционно они были кочевыми скотоводами. Туареги населяют огромные территории африканского континента в нескольких странах. Сегодня туареги являются полукочевым народом, который исповедует ислам. Малийские туареги получили боевой опыт во время войны в Ливии в 2011 году, когда правительство Муаммара Каддафи привлекало их на службу в качестве наемников. После того, как власть Каддафи была свергнута, вооруженные туареги вернулись в Мали. В октябре 2011 года было создано Национальное движение за освобождение Азавада на севере страны, а в январе 2012-го туареги начали свою вооруженную борьбу за независимость этого региона. Им удалось взять под контроль север Мали, а в первые месяцы войны — даже временно захватить несколько крупнейших городов этого региона. После этого повстанцы заявили, что достигли своих целей и объявили о "независимости Азавада".

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