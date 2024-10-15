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Армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов в трех областях - Deep State

Анна Ярославская
15 октября 2024, 08:01
1389
Враг имеет продвижения возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.
ВСУ, фронт
Аналитики Deep State обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российская оккупационная армия продолжает проводить наступательные действия. Аналитики Deep State обновили карту боевых действий.

По их данным, враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях. В частности, россияне продвинулись в районах таких населенных пунктах Украины:

  • село Невское Кременского района Луганской области;
  • поселок Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
  • село Водяное Покровского района Донецкой области;
  • город Торецк Донецкой области;
  • село Приютное Запорожской области.
Карта боевых действий
Карта боевых действий / deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, всего с начала суток 14 октября произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

видео дня

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Орехово-Васильевки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки.

На Торецком направлении состоялось три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для оккупантов.

На Покровском направлении противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 - безвозвратно. Также уничтожены пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчиков были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 50 попыток прорвать оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боестолкновений завершены, еще одиннадцать - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка.

Ситуация на фронте - последние новости

Вблизи Торецка Донецкой области построены фортификационные сооружения, которые будут сдерживать войска агрессора России в случае выхода украинской армии из города. Об этом заявила представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, ситуация в Торецке остается тяжелой. Боевые действия ведутся за каждую улицу и подъезд.

Враг продолжает активное наступление на Краматорском направлении. Оккупанты пытаются всеми силами захватить Часов Яр, заявил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак. По словам военнослужащего, на сегодня в Часовом Яру сложилась критически сложная ситуация.

Российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов, рассказал The Times десантника одной из воздушно-десантных бригад ВСУ.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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