Враг равняет город с землёй: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Донетчине

Ситуация возле населенного пункта критически сложная.

https://glavred.info/ukraine/vrag-ravnyaet-gorod-s-zemley-v-vsu-raskryli-shokiruyushchie-detali-nastupleniya-rf-na-chasov-yar-10605209.html Ссылка скопирована

Враг всеми силами пытается захватить Часов Яр/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Российские оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов, враг продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается всеми силами захватить Часов Яр. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

По словам военнослужащего, на сегодня в Часовом Яру сложилась критически сложная ситуация.

"Не было ни одного дня, когда оккупанты не устраивали штурмы. За день их может быть 3-4. Вместе с тем враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушается КАБами", - рассказал представитель 24-й ОМБр. видео дня

Иван Петричак подчеркивает, что захватчики используют привычную для себя тактику террора и сравнивают город с землей. Известно, что кроме КАБов по городу регулярно происходят атаки с применением неуправляемых авиационных ракет.

Сейчас линия соприкосновения остается неизменной, по словам Петричака, фронт пролегает по каналу Северский Донец - Донбасс, но ситуация там критически тяжелая.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что войска РФ достигли определенных успехов возле Угледара и Часового Яра. В Курской области россияне имеют продвижение возле Ольговки и Кремневого.

В то же время в отчете Института изучения войны говорилось, что российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При этом Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Военный обозреватель Денис Попович рассказывал, чтопротивнику удалось достичь определенных успехов тактического характера на Запорожском направлении. Попович считает, что официальная информация и последние действия российских оккупантов подтверждают то, что Кремль готовит на этом участке фронта усиление, чтобы продвигаться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред