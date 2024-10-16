'Рамштайна' больше не будет': в НАТО готовятся кардинальные решения - Клочок

Функции "Рамштайна" постепенно возьмет на себя структура по оказанию помощи и тренировке Украине в области безопасности (NSATU), указывает эксперт.

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Формата "Рамштайн" больше не будет - что готовит НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

НАТО начало процесс перебирания на себя функций, которые до этого выполняла "Контактная группа по вопросам обороны Украины" в формате Рамштайн. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Эксперт отметил, что формат Рамштайн является продолжением НАТО, но в расширенном виде.

"Сейчас эти функции на себя перебирает НАТО, и, по большому счету, "Рамштайна" уже не будет, поскольку существует структура по оказанию помощи и тренировке Украине в области безопасности (NSATU), которая будет заниматься вопросами помощи Украине, подготовки военных и т.д. То есть фактически тем же, что делали в Рамштайн", - отмечает Клочок.

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Он также указывает, что Байден, хоть и начал активно в 2022 году с хорошими идеями, не смог довести свои начинания до победного завершения.

"Байден сделал себе вотчину и теперь уходит. Я, к сожалению, вижу, что он вообще в историю вляпался, а не вошел", - резюмировал он.

Какие страны входят в формат "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Заседание формата "Рамштайн" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое планировали провести 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, перенесли. Пресс-служба базы подтвердила отложение встречи из-за изменения планов президента США Джо Байдена, связанного с непогодой в США.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту ситуацию, отметил, что любой лидер в подобных условиях остался бы в своей стране.

Байден планирует посетить Германию на следующей неделе. По информации Spiegel, идет подготовка к его визиту в Берлин.

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