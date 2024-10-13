У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

Программа этого визита Байдена в Берлин будет значительно сокращена.

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Это будет "прощальный" визит Байдена в Германию в роли президента США / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ОП

Президент США Джо Байден таки посетит Германию после того, как отказался прибыть на встречу "Рамштайн" 12 октября из-за подготовки мер по противодействию последствиям урагана "Милтон" в Соединенных Штатах.

Как пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники, Байден планирует посетить Берлин на следующей неделе. Сейчас идет подготовка к его визиту.

"Президент США хочет "отыграть" визит, который был отменен из-за урагана "Милтон", - указывается в материале. видео дня

По информации журналистов, Берлином уже неофициально ведется планирование визита на высшем уровне.

"В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу", - пишет издание.

Журналисты называют визит Байдена в Берлин "прощальным" перед грядущими выборами президента в США.

При этом программа этого визита Байдена по сравнению с визитом, который так и не состоялся, значительно сокращена.

Рамштайн в Германии - Байден отменил визит

В эту субботу, 12 октября, должна была состояться очередная встреча в формате "Рамштайн", которую должен был открывать президент США Джо Байден. Украинская сторона возложила большие надежды на мероприятие, однако оно было отменено за считанные дни до проведения - из-за отмены визита Байдена.

СМИ писали, что на заседании Зеленский должен был представить свой План победы, а со стороны США и союзников ожидаются "новые шаги в поддержке Украины".

В частности, по информации Bloomberg, перед заседанием должна была порйти встреча глав США, Франции и Великобритании с украинским президентом. Ожидается, что Байден вместе с Макроном, Шольцом и Стармером дали бы "мощный сигнал" относительно военной и финансовой помощи.

Что известно о Der Spiegel? Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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