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Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

Яна Ставская
13 октября 2024, 11:52
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При этом аналитики убеждены, что стратегического значения такая атака не имеет.
Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов
Атака дронов была осуществлена на объект в ночь на 7 октября / Коллаж Главреда. Фото: Киберборошно, российские паблики

Нефтетерминал оккупантов в Феодосии, который в ночь на 7 октября атаковали дроны, сгорел, констатирует OSINT-сообщество Киберборошно.

По данным аналитиков, в период с 7 по 12 октября огнем было полностью уничтожено 8 резервуаров с топливом.

В общем, пожар задел 12 контейнеров.

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Также сгорели здания на территории объекта, констатируют эксперты, публикуя соответствующие спутниковые снимки.

Атака на терминал Феодосии - главное

Как писал Главред, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, которая обеспечивает армию РФ, вспыхнул пожар. В тот же день около 21:07 загорелась еще одна цистерна на нефтебазе.

Эксперт Роман Свитан уточнил, что в Крыму есть 2 нефтяных терминала: в Феодосии и Севастополе. Феодосийская бухта считается незамерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы обеспечивать полуостров нефтью и продуктами ее переработки.

"Поэтому это была одна из основных целей", - заявил полковник запаса.

Главный редактор Defense Express Олег Катков подчеркнул, что эта атака не будет иметь стратегического значения , несмотря на масштаб последствий, поскольку ВСУ сосредоточены на систематических ударах по объектам ВС РФ. Морской терминал, по мнению Каткова, все же уничтожен, и главным является то, что враг остался без этой инфраструктуры.

К слову, терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии. Удар по объекту нанесли подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ России - карта / Инфографика Главреда

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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