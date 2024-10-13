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РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое "горячее" направление

Алексей Тесля
13 октября 2024, 09:52
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ВСУ поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад РФ.
РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое 'горячее' направление
Названо самое "горячее" направление на фронте / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За минувшие сутки, 12 октября, на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 КАБ.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, армия страны-агрессора РФ произвела 4243 обстрела, из них 156 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили:

  • 1300 человек;
  • 9 танков;
  • 49 боевых бронированных машин;
  • 29 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 2 средства ПВО;
  • 45 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 71 автомобиль и машин спецтехники.

Уточняется, что на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка, проинформировали в Генштабе.

Смотрите видео - обстановка на Покровском направлении:

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявленки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении отбита одна вражеская атака неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".

Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

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/ Главред

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