Удар по нефтебазе в Феодосии спровоцирует перебои с топливом в Крыму - эксперт

На вечер площадь возгорания еще увеличилась. Дым видно из разных районов города.

https://glavred.info/ukraine/udar-po-naftobazi-u-feodosiji-sprovokuye-pereboji-z-palivom-u-krimu-ekspert-10603559.html Ссылка скопирована

Пожар в Феодосии - нефтебаза пылает уже вторые сутки / Коллаж Главреда. Фото: Крым. Реалии

Перебои с топливом в результате удара БПЛА по нефтебазе в Феодосии будут прежде всего у гражданского населения, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

В эфире Эспрессо он подчеркнул, что эта атака не будет иметь стратегического значения, несмотря на масштаб последствий, поскольку ВСУ сосредоточены на систематических ударах по объектам ВС РФ.

Морской терминал, по мнению Каткова, все же уничтожен, и главным является то, что враг остался без этой инфраструктуры.

видео дня

"Враг остался без этого терминала, именно морского терминала, потому что он - учитывая те кадры, которые уже есть, и сообщения от местных жителей - то он сейчас пылает полностью, то есть этот объект уничтожен. Сказать, что без него вся российская группировка в оккупированном Крыму, или вообще там на юге останется без топлива, конечно, невозможно, будут перебои с топливом. Но, мне кажется, надо понимать, что перебои с топливом будут не у российской армии, перебои с топливом будут у местных жителей в первую очередь", - высказался он.

А вот перебоев с топливом в российской армии можно достичь исключительно путем нанесения систематических ударов по таким объектам.

"Сначала топливо, например, в оккупированном Крыму исчезнет с гражданских автозаправочных станций, то есть обслуживающих гражданское население. И только после повторения и методичности таких ударов, перерезания возможных средств доставки этого топлива именно непосредственно в оккупированный Крым, тогда возможно вести речь о том, что топливо не будет хватать в войска", - добавил эксперт.

Кто такой Олег Катков Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

В конце концов, это, опять же, зависит от того, насколько масштабными, насколько потенциально постоянными будут такие удары, отметил Катков.

"Потому что опять же, если вывести один объект, то враг к этому адаптируется, если проработать сценарий, по которому у врага просто не будет возможности конвоировать запасы на определенной глубине от линии фронта, то да, это будет для него значительное осложнение. Потому что военная техника требует просто астрономических запасов топлива. Для понимания танк, для того, чтобы проехать один километр, жрет 3,6 литра", - подчеркнул Катков.

Удар по Феодосии - главное

Как писал Главред, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, которая обеспечивает армию РФ, вспыхнул пожар. В тот же день около 21:07 загорелась еще одна цистерна на нефтебазе.

Терминал в Феодосии пылает уже вторые сутки. На вечер 8 октября площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи кв. м.

Эксперт Роман Свитан уточнил, что в Крыму есть 2 нефтяных терминала: в Феодосии и Севастополе. Феодосийская бухта считается незамерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы обеспечивать полуостров нефтью и продуктами ее переработки.

"Поэтому это была одна из основных целей", - заявил полковник запаса.

К слову, терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии. Удар по объекту нанесли подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

НПЗ России - карта / Инфографика Главреда

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред