Россияне сами сбили БПЛА "Охотник" на Донбассе: в Forbes узнали причину

Самолет страны-агрессора РФ Су-57 намеренно сбил в небе над Донбассом беспилотник С-70 "Охотник", который вышел из-под контроля.
После этого оккупанты ударили по месту падения БПЛА Искандером, чтобы уничтожить обломки, которые могут попасть в руки Запада, говорится в материале Forbes.
Несмотря на дефицит Искандеров, в РФ полагают, что уничтожение С-70 "Охотник" было приоритетным для страны-агрессора.
Вместе с тем авторы материала утверждают, что несмотря на попытку армии РФ уничтожить следы, украинцы успели забрать ключевые компоненты сбитого беспилотника С-70 для анализа.
Не исключено, что теперь западные инженеры могут получить информацию, которая в некоторой степени сведет на нет возможности С-70 по обеспечению его скрытности, и эти БПЛА станут менее полезными.
Также высказывается предположение, что если Запад сможет увидеть, как работает С-70 "Охотник", он сможет получить довольно хорошее представление и о том, как справиться с Су-57.
Напоминается также, что РФ хотела скрыть собственную ложь о достижениях в области малозаметности ("стелс"-технологии).
"Учитывая российскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", - резюмировали в Forbes.
Поражение ВСУ российского СУ-57 ВСУ
8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции сначала сообщили о поражении одного современного российского истребителя Су-57.
Впоследствии в ГУР заявили, что пораженных истребителей Су-57 могло быть два. При этом в ведомстве лишь констатировали сам факт поражения, однако не рассказали ни о средствах поражения, ни о том, чья это операция. Однако поражение российского Су-57 стало первым случаем в истории.
Ранее сообщалось, что ВСУ затрофеили уникальное российское оружие. 5 октября вблизи города Часов Яр Донецкой области был сбит большой российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник". Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников и реактивным двигателем существует всего несколько единиц.
Напомним, ранее военные 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении Донбасса. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен метким выстрелом из ПЗРК.
Также украинские защитники уничтожили российский Су-34 в Курской области. Самолет ликвидировали во время выполнения боевого задания зенитчики Воздушных Сил ВС Украины.
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