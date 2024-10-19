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ВСУ впервые сбили российскую ракету Х-69 с кассетной боевой частью

Алёна Воронина
19 октября 2024, 14:42
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В случае обнаружения на местности таких суббоеприпасов, которые имеют шарообразную форму, ни в коем случае нельзя их трогать - сразу нужно вызвать ГСЧС.
Ракета X-69
Ракета Х-69 ВСУ впервые сбили российскую ракету Х-69 с кассетной боевой частью/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал "Полковник ГШ", ГСЧС Украины

Украинские военные этой ночью впервые сбили крылатую ракету страны-агрессора России класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

Об этом сообщил военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что использование таких ракет по Украине ранее не было зафиксировано.

"Сбитая сегодня ночью крылатая ракета Х-69 была с кассетной боевой частью. Указанное средство авиационного поражения с такой боевой нагрузкой обнаружено впервые", - сообщил Братчук.

видео дня

Также он призвал украинцев быть осторожными и в случае обнаружения на местности таких суббоеприпасов, которые имеют шарообразную форму, не трогать их, а сразу вызвать ГСЧС.

Что известно о ракете Х-69?

Х-69 - российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модернизацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных целей и надводных объектов, пишет Википедия.

Удар РФ по Украине 19 октября - что известно

В ночь на 19 октября РФ ударила дронами по Киеву - обломок залетел в квартиру, ранена женщина. Обломок вражеского дрона попал в окно квартиры в столице, женщина получила серьезное ранение нижней конечности. Пострадавшей сделали операцию в больнице.

После этого появились новые подробности удара дронов РФ по Киеву - есть разрушения и много обломков. Появилась новая информация об ущербе, нанесенном Киеву вследствие сегодняшней ночной атаки со стороны РФ.

Позже стало известно, что РФ атаковала объекты энергетики в 2 областях - там вводятся графики аварийных отключений света. Часть населенных пунктов обесточена. На местах прилетов работают все необходимые службы.

В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки и сообщили, что оккупанты всю ночь атаковали Украину, запустили более 100 дронов и ракет. Было сбито 4 ракеты и 42 дрона. Еще 46 вражеских беспилотников локально потеряны, информация об их сбивании или падении еще уточняется.

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