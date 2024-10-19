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РФ атаковала объекты энергетики в 2 областях: вводятся графики аварийных отключений света

Алёна Воронина
19 октября 2024, 09:59
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Часть населенных пунктов обесточена. На местах прилетов работают все необходимые службы.
РФ атаковала объекты энергетики в 2 областях: вводятся графики аварийных отключений света
РФ атаковала объекты энергетики в 2 областях/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Российские оккупанты в ночь на 19 октября ударили по объектам энергетики в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили областные военные администрации.

В Сумской ОВА отметили, что российские захватчики нанесли авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды". Противовоздушная оборона уничтожила три "Шахеды". В результате удара вражеской атаки, по предварительным данным, ранения получили семь человек.

"Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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В "Сумыоблэнерго" заявили о введении графиков аварийных отключений в области.

"Уважаемые потребители электроэнергии! В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района. Работаем, чтобы стабилизировать энергетическую систему", - отмечается в сообщении.

Также глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что в области был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - отметил он.

В "Черниговоблэнерго" также сообщили, что вводят аварийные отключения электроэнергии.

"В 09:04 получили команду от НЭК "Укрэнерго" о введении четырех очередей Графика аварийных отключений (ГАО). Причины, думаем, подробно объяснять не надо - оккупанты вызвали серьезные неполадки на энергообъектах соседнего региона. Так что отключаем 1, 2, 3 и 4 очереди ГАО", – сообщили в облэнерго.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 18 октября РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты. В ту ночь российская оккупационная армия осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Вечером 18 октября РФ ударила по Одессе ракетой. На месте попадания нашли кассетный боеприпас. Кассетная ракета повредила трехэтажный частный дом, 13 частных домов, 3 машины. Информации о пострадавших пока нет.

В ночь на 19 октября РФ ударила дронами по Киеву - обломок залетел в квартиру, ранена женщина. Обломок вражеского дрона попал в окно квартиры в столице, женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

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