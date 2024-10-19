Оккупанты ударили по жилому сектору в Одессе: какие последствия

Возгорание оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

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Удар по Одессе / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, Олег Кипер

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 октября, нанесли ракетный удар по Одессе и попали в частный сектор, где находится много жилых домов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, повреждены более 10 частных домов. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом", - отметил чиновник.

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Кипер добавил, что возгорание оперативно ликвидировали наши пожарные.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесской области", - подчеркнул он.

Кроме того, по данным пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки, потушив крупный пожар в жилом доме. Работы по ликвидации возгорания осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 огнеборец.

Кто такой Олег Кипер Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.

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