Когда США могут дать разрешение на удары вглубь РФ: назван вероятный срок

Получит ли Украина разрешение на удары вглубь РФ до выборов в США?

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Разрешение США на удары вглубь РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, когда Украине разрешат бить вглубь России - до выборов в США или после.

По его словам, до выборов такого разрешения не будет, потому что (Байден - ред.) вообще ничего делать не хочет и дует на воду.

"А вот после - возможны варианты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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На уточняющий вопрос, произойдет ли это после 5 ноября, но пока еще Байден будет оставаться у власти, Загородний сказал - посмотрим.

"Но я считаю, что после 5-го числа. Однако лучше всего нам самим делать оружие и (разрушать - ред.) энергосистему врага", - добавил эксперт.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Удары вглубь России - что известно

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что в Германии не исключают предоставления разрешения Украине на применение переданного вооружения для ударов по стране-агрессору России.

В то же время, заместитель председателя Комитета по вопросам нацобороны Егор Чернев также считает, что США могут одобрить разрешение Украины бить дальнобойным оружием по РФ уже после президентских выборов.

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