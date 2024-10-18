США склоняют Украину к 'правильной капитуляции': что предусматривается - Загородний

США могут вернуться к нормальным отношениям с Россией после того, как к власти в РФ придут "новые люди", считает Загородний.

https://glavred.info/ukraine/ssha-sklonyayut-ukrainu-k-pravilnoy-kapitulyacii-chto-predusmatrivaetsya-zagorodniy-10606469.html Ссылка скопирована

США склоняют Украину к "правильной капитуляции" - что предвидится / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Минимальными поставками сбоев и в целом военной помощи из США, Украину склоняют к капитуляции в войне с Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Несмотря на то, что капитуляция Украины - это имиджевый удар по самим Соединенным Штатам, по словам эксперта, она просто будет "правильно" оформлена.

"Оформят все так, словно это воля Украины, якобы она сама захотела", - указывает Загородний. видео дня

Загородний подчеркивает, что именно поэтому Зеленский правильно обращает внимание Планом победы на то, что Украина готова бороться до победы, но Запад недостаточно поддерживает эту борьбу.

"Провалы администраций демократических президентов, которые начались еще при Обаме, вызывают вопросы уже даже в США. Потому что абсолютно никакая политика в отношении всего мира, но ведь когда полицейские уходят, бандиты чувствуют безнаказанность и начинают вылезать из всех щелей", - добавляет он.

Он также отмечает, что Соединенные Штаты сейчас предлагают обращать внимание на возможность перестройки и приход "новых людей" к власти в России, рассчитывая, что новое руководство изменит систему власти.

"Они хотят сделать то же, что было в 2009 году, когда Обама простил россиянам Грузию, когда сидел с Медведевым после всего этого и ел гамбургеры", - резюмировал он.

Что предусматривают 5 пунктов Плана победы / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что альтернативой плану победы Украины может стать наблюдение за массовым геноцидом украинского народа. Он подчеркнул, что когда международные партнеры колеблются, предоставлять ли Украине те или иные разрешения, это звучит парадоксально.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы партнерам в США и Европе, а также поделился их реакцией. В интервью для британской газеты Financial Times Зеленский сравнил эту реакцию с предыдущими обсуждениями по поставкам ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16, которые сначала на Западе не поддерживали, но впоследствии согласились.

Зеленский также подчеркнул, что мир в Украине возможен только на основе международного права, без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Он готов рассматривать мирные предложения от других стран, если они будут "реальными" и не направленными на подрыв поддержки Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред