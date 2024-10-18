Важнейшие для будущего Украины: чего ждать после выборов в США - Зеленский

Зеленский отметил, что одно из предложений - это продолжение поддержки.

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Выборы в США / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина не знает, каким будет предложение США после президентских выборов. Вероятно, есть три разных пути. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

По его словам, результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.

Отмечается, что вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в будущем обдумает членство Украины в НАТО.

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В то же время, бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США и заявил, что урегулирует конфликт, как только его изберут.

"Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов (в США, - ред.). Мы видим три разных пути вперед", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.

"Мы видим и другие пути. Будет ли он более позитивным? Или менее позитивным? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", - подытожил глава государства.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно

Напомним, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев сказал, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине еще до вступления в должность.

Политический эксперт Максим Разумный считает, что трудно определить, кто из кандидатов в президенты США будет более благоприятным для Украины, поскольку Трамп - непредсказуемый политик, а Харрис, вероятно, будет действовать с осторожностью и без резких изменений.

Кроме того, по словам Зеленского, в ходе личных переговоров с Дональдом Трампом, американский миллиардер обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах в Соединенных Штатах.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

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