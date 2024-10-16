Байден объявил о новой помощи США на $425 миллионов: детали звонка к Зеленскому

Сегодня вечером Зеленский имел разговор с американским коллегой.

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Байден переговорил с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП

Американский президент Джо Байден объявил о новой помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Об этом шла речь в телефонном разговоре с украинским главой Владимиром Зеленским.

Пакет будет включать ракеты-перехватчики к противовоздушным системам, боеприпасы типа "воздух-земля", артснаряды и др.

"В ближайшие месяцы США предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, в частности сотни перехватчиков к ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин для ВСУ", - говорится в сообщении.

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Зеленский также проинформировал Байдена о своем плане победы. Оба лидера поручили своим командам провести консультации о дальнейших шагах.

Байден и Зеленский – детали звонка

В среду вечером, 16 октября, как и было предусмотрено в Белом доме, состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. По словам президента, он предложил США рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

Отдельное внимание было уделено будущему онлайн-заседанию в формате "Рамштайн".

Зеленский поделился с Байденом реакцией парламента на обнародованный план победы.

Военная помощь - последние новости

Напомним, в сентябре США выделили Украине один из самых больших пакетом военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов. Известно, что Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы. Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Тогда же были слухи, что США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.

Тем не менее эксперты считают, что поставки оружия ВСУ в 2025 году - под угрозой, союзникам не хватает денег. Финансирование на 2025 год зависит от 50 миллиардов долларов в виде замороженных активов РФ.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военная помощь Украине - подробности / Инфографика: Главред

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