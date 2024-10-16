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Накрыло "кассетками": HIMARS ударил по полигону с россиянами, много "двухсотых"

Яна Ставская
16 октября 2024, 18:51
257
По разным данным, было ликвидировано более десятка захватчиков.
Накрыло 'кассетками': HIMARS ударил по полигону с россиянами, много 'двухсотых'
HIMARS работает на фронте / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Стратком ВСУ

ВСУ накрыли снарядами HIMARS полигон, где тренировались российские военные. Атаку провели на Юге, где именно - бойцы не уточняют.

Видео удара публикует фонд Вернись живым. Волонтеры отмечают, что атаку удалось осуществить усилиями 128-й горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес".

Обнаружить врага помог разведывательный дрон SHARK.

видео дня

На кадрах видно тренировку оккупантов, которые еще не догадывались о разведдроне на территории полигона. По данным военных, на момент атаки там находилась вражеская пехота и снайперы.

Вскоре по группе россиян с техникой был нанесен удар кассетными боеприпасами.

Милитарный пишет, что атака была осуществлена на полигон россиян на Запорожском направлении. По разным данным, ликвидировано от 15 до 20 российских захватчиков.

Журналисты объясняют, что в этом районе ВС РФ начали активную подготовку личного состава и бронетанковых соединений - большинство полигонов находятся в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии.

HIMARS, Хаймарс
HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

Война России и Украины - последние новости

Как писал Главред, по меньшей мере пять раз за последние полгода ВСУ ударили из HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта. Недавний обстрел произошел на этой неделе, предположительно на открытом стрельбище неподалеку Петровского района Донецка.

В августе Украина признала использование HIMARS в Курской области. Американское вооружение использовали для того, чтобы разрушать мосты, понтонные переправы и другие инженерные сооружения на территории Курской области.

Читайте также, как под удар HIMARS на юге попал российский генерал. Оккупанты использовали в качестве командного пункта двухэтажное административное здание.

А в июне удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ. После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте сразу изменилась.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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