Приглашение Украины в НАТО: в США обсудили возможность вступления

Джулианна Смит высказалась по поводу желания Украины получить приглашение в НАТО.

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В США высказались по поводу приглашения Украины в НАТО/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Летом текущего года в НАТО подтвердили, что Украина обязательно станет частью Альянса, но сейчас ведутся переговоры по приближению к вступлению. Такую информацию озвучила постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит, передает РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-брифинг для журналистов.

Представительница США подчеркнула, что позиция Альянса относительно вступления Украины в НАТО была очень четкой.

"Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом альянса", - заявила посол.

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В то же время Джулианна Смит высказалась по поводу желания Украины получить приглашение в НАТО.

"Мы сейчас не на том этапе, когда альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу", - сообщила представительница США.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, одним из пунктов Плана победы, который представил 16 октября Владимир Зеленский является присоединение Украины к НАТО. Глава государства подчеркнул, что РФ долгое время использовала геополитическую неопределенность в Европе, в частности тот факт, что Украина не была членом НАТО.

Посол Киева в Альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Украина ожидает приглашения в НАТО до завершения президентской каденции Джо Байдена в США. В интервью Reuters она рассказала о том, что официальное приглашение станет мощным политическим сигналом.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что путь к членству Украины в Альянсе является необратимым, и отметил, что Россия "в этом вопросе не имеет права голоса и вето".

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